Comandantul Forţelor aliate din Europa: Retragerea a 5.000 de soldaţi americani din Germania nu afectează apărarea NATO

Alexus G. Grynkewich
Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor aliate din Europa (SACEUR). Sursa foto: Profimedia Images

Generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor aliate din Europa (SACEUR), a declarat marţi după reuniunea Comitetului Militar al NATO că decizia SUA privind retragerea unei brigăzi de blindate, adică a unui total de 5.000 de soldaţi, din Europa nu va afecta planurile de apărare ale Alianţei Nord-Atlantice în regiune, relatează Reuters, AFP şi EFE.

Retragerea anunţată de trupe americane în Europa nu va avea niciun impact asupra capacităţii de apărare a NATO, a afirmat generalul american cu patru stele Alexus G. Grynkewich, potrivit Agerpres.

Vorbind la Bruxelles, unde s-a întâlnit şefi militari din ţările NATO, Grynkewich a afirmat că aliaţii europeni şi Canada îşi asumă o responsabilitate tot mai mare în materie de apărare convenţională în Europa, beneficiind în continuare de sprijinul capacităţilor americane, în curs de ajustare.

„Pe măsură ce pilonul european al alianţei devine tot mai puternic, aceasta permite SUA să-şi reducă prezenţa în Europa şi să se limiteze la furnizarea doar a acelor capacităţi critice pe care aliaţii nu şi le pot asigura încă”, a spus Grynkewich, adăugând că nu poate oferi un calendar exact referitor la aceste ajustări, dar că acesta va fi un „proces continuu pe parcursul mai multor ani”.

„Vreau să subliniez că această decizie nu are niciun impact asupra punerii în aplicare a planurilor noastre regionale” de apărare, a asigurat el în faţa presei, când a fost întrebat despre decizia lui Donald Trump de a redistribui aproximativ 5.000 de soldaţi americani staţionaţi până acum în Germania în afara Europei, notează AFP.

În data de 1 mai s-a aflat că preşedintele SUA, Donald Trump, a decis să retragă 5.000 de militari americani din bazele lor din Germania, într-un gest interpretat ca o reacţie la criticile cancelarului german, Friedrich Merz, care a afirmat că Washingtonul a fost „umilit” de Iran în cadrul negocierilor pentru încheierea unui acord de pace.

Grynkewich a explicat că redistribuirea trupelor americane face parte din Strategia de Apărare Naţională a SUA şi „se înscrie în conceptul pe care unii l-au numit 'NATO 3.0'”, adică aliaţii europeni trebuie să asigure securitatea convenţională a continentului european, în timp ce SUA vor rămâne implicate în principal în descurajarea strategică nucleară.

De când a sosit în 2022 brigada care urmează să fie retrasă fără a fi înlocuită, „s-au întâmplat multe lucruri în cadrul Alianţei”, a spus în continuare generalul Alexus G. Grynkewich. „În primul rând, aliaţii baltici, polonezii şi mulţi alţii şi-au consolidat considerabil capacitatea de luptă terestră, astfel încât acum există o capacitate terestră substanţial mai mare decât cea existentă anterior”, a explicat generalul american.

În acest sens, el a menţionat brigada multinaţională a NATO din Letonia, condusă de Canada, „pe deplin operaţională pe teren şi extrem de eficientă”, precum şi întăririle germane pentru o altă brigadă din Lituania.

„Pe măsură ce aliaţii îşi consolidează capacităţile, Statele Unite pot retrage resurse şi le pot folosi pentru alte priorităţi globale”, a concluzionat comandantul SACEUR, adăugând că va continua să lucreze „pentru a garanta că dispunem de acoperirea adecvată pentru a menţine capacitatea de descurajare”.

În prezent, armata americană are o prezenţă masivă în Germania, cu peste 36.000 de soldaţi în serviciu activ, repartizaţi în mai multe baze cheie din ţară, printre care baza aeriană de la Ramstein, cartierul general din Wiesbaden, zonele de instrucţie din Grafenwohr şi Hohenfels din Bavaria, baza aeriană de la Spangdahlem şi complexul militar din Stuttgart.

