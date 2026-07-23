Live TV

Video Fermierii din Dolj, în pragul dezastrului: sute de culturi de porumb și floarea-soarelui aproape că s-au uscat din cauza secetei

Data publicării:
culturi distruse dolj
Fermierii din Dolj privesc neputincioși cum sute de hectare de culturi se usucă sub soarele arzător. Sursa foto: captură colaj video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Lipsa ploilor și temperaturile mari din această vară seacă pământul și distrug culturile. În Dolj, de exemplu, sute de hectare de porumb și floarea-soarelui aproape că s-au uscat, iar fermierii spun că nici măcar irigațiile nu ajută. Canicula creează probleme și pe Dunăre. Fluviul a ajuns, weekendul trecut, la cel mai mic debit din ultimele trei decenii.

„Foarte greu, nu mai poate pătrunde, abia mai râcâie pe deasupra. S-a compactat rău terenul și nu mai putem să-l spargem”, spune un tractorist.

În județul Dolj, este dezastru. Pământul extrem de roditor odinioară se transformă treptat în deșert. Dacă nu plouă în scurt timp, fermierii spun că își vor lua adio de la 700 de hectare de culturi. Nici porumbul, nici floarea-soarelui nu au șanse să ajungă la maturitate.

„Pământul e uscat în stratul de la suprafață”, constată cu amărăciune Claudia Dunăreanu, director Stațiunea de Cercetare Șimnic.

„Nu vrea să plouă deloc la noi aici. Grâul s-a făcut, dar porumbul și floarea-soarelui nu”, spune disperată și o femeie.

„Floarea-soarelui se prezintă destul de bine, dar i-ar trebui apă, pentru că acum este la formarea semințelor. La porumb ne trebuie apă neapărat, pentru că e în stadiul de înflorit, mătăsit, când este pragul critic pentru formarea boabelor”, completează Claudia Dunăreanu.

Seceta a făcut prăpăd și anul trecut. Peste 100 de mii de hectare de culturi au fost distruse.

„În cazul în care culturile sunt afectate de secetă în proporție mai mare de 30%, fermierii trebuie să depună (n. red. cerere de despăgubire) în cel mai scurt timp, la primăria pe raza căreia se află terenurile afectate”, transmite purtătorul de cuvânt al Direcției Agricole Dolj, Alexandra Șomâcu.

Canicula creează probleme și pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimele trei decenii, iar pe unele porțiuni apa a secat atât de mult încât se vede nisipul.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
2
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Zohran Mamdani
4
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
5
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
Digi Sport
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2026-07-22 at 18.37.43
Capitala și cinci județe, afectate de ploi: peste 100 de case inundate, mai multe persoane evacuate în Prahova
Firefighters battle wildfires in western and southern Sicily
Incendii în Spania și Franța, grindină în Balcani: vremea capricioasă din Europa persistă
ID4668-INQUAM-PHOTOS-OVIDIU-MICSIK
Dunărea a atins un nou minim istoric. Apele Române fac apel la economisirea apei și anunță restricții pentru irigații
dunare secata 2
Imagini apocaliptice pe Dunăre. Apa este atât de mică încât, în unele zone, fluviul poate fi traversat la pas către bulgari
profimedia-1116933088
Inundații în Texas: doi morți. Statul american se pregătește pentru ploi istorice
Recomandările redacţiei
Russia Ukraine War
Misiunea lui Mîhailo Drapatîi: un mandat pentru schimbare și o...
Proteste Kiev
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe...
grindu
„Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine”. Primarul PSD...
grindeanu simion
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat...
Ultimele știri
Rezidenţii din Dubai vor primi reduceri și recompense dacă își invită prietenii şi familia să viziteze emiratul
Fenomenul UNTOLD. Cât au ajuns să coste acum cazările în Cluj-Napoca pentru perioada festivalului
Cazul bizar al celor 300 de șezlonguri furate de pe o plajă din Italia: sunt expuse la vedere, dar proprietarii nu le pot recupera
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Fanatik.ro
Doi români din Serie A, pe lista neagră! Au fost doriți de granzii din SuperLiga
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Cu cine semnează Baba Alhassan după ce a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB
Adevărul
Ce urmează după suspendarea Legii salarizării. Sanitas vrea negocieri, Educația așteaptă noul Guvern
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Alexandru Țiriac, imagine rară, cu cea mai mare ”avere”: ”Nu va exista nici măcar o zi în care să uit”
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
România caută surse alternative de petrol după decizia Kazahstanului. Carburanții s-au scumpit deja
Newsweek
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Vrei să îți iei câinele sau pisica în concediu? Ce recomandă medicii veterinari înainte de drum
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...