Lipsa ploilor și temperaturile mari din această vară seacă pământul și distrug culturile. În Dolj, de exemplu, sute de hectare de porumb și floarea-soarelui aproape că s-au uscat, iar fermierii spun că nici măcar irigațiile nu ajută. Canicula creează probleme și pe Dunăre. Fluviul a ajuns, weekendul trecut, la cel mai mic debit din ultimele trei decenii.

„Foarte greu, nu mai poate pătrunde, abia mai râcâie pe deasupra. S-a compactat rău terenul și nu mai putem să-l spargem”, spune un tractorist.

În județul Dolj, este dezastru. Pământul extrem de roditor odinioară se transformă treptat în deșert. Dacă nu plouă în scurt timp, fermierii spun că își vor lua adio de la 700 de hectare de culturi. Nici porumbul, nici floarea-soarelui nu au șanse să ajungă la maturitate.

„Pământul e uscat în stratul de la suprafață”, constată cu amărăciune Claudia Dunăreanu, director Stațiunea de Cercetare Șimnic.

„Nu vrea să plouă deloc la noi aici. Grâul s-a făcut, dar porumbul și floarea-soarelui nu”, spune disperată și o femeie.

„Floarea-soarelui se prezintă destul de bine, dar i-ar trebui apă, pentru că acum este la formarea semințelor. La porumb ne trebuie apă neapărat, pentru că e în stadiul de înflorit, mătăsit, când este pragul critic pentru formarea boabelor”, completează Claudia Dunăreanu.

Seceta a făcut prăpăd și anul trecut. Peste 100 de mii de hectare de culturi au fost distruse.

„În cazul în care culturile sunt afectate de secetă în proporție mai mare de 30%, fermierii trebuie să depună (n. red. cerere de despăgubire) în cel mai scurt timp, la primăria pe raza căreia se află terenurile afectate”, transmite purtătorul de cuvânt al Direcției Agricole Dolj, Alexandra Șomâcu.

Canicula creează probleme și pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimele trei decenii, iar pe unele porțiuni apa a secat atât de mult încât se vede nisipul.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia