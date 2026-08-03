Avertisment ONU: un episod puternic El Niño se va intensifica din august: temperaturi peste normale, precipitații puține

Agenția meteorologică a Organizației Națiunilor Unite a avertizat că un episod puternic El Niño este așteptat să se intensifice începând din august, ceea ce ar putea determina creșterea temperaturilor peste valorile normale la nivel mondial și modificări semnificative ale regimului precipitațiilor.

Fenomen caracterizat prin încălzirea temperaturilor de la suprafața apei în zona centrală și estică a Oceanului Pacific, El Niño va continua să se intensifice constant, urmând să devină un episod puternic în perioada august-octombrie 2026.

Pe lângă consolidarea fenomenului El Niño, este prognozată și apariția unei faze pozitive a Dipolului Oceanului Indian. Acesta este un tipar climatic în care vestul Oceanului Indian devine, în medie, mai cald, în timp ce partea estică înregistrează temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit.

Împreună, cele două fenomene pot amplifica efectele climatice regionale, inclusiv seceta, inundațiile și riscul de incendii de vegetație, în special în zona bazinului Oceanului Indian.

Organizația Meteorologică Mondială a anunțat că își intensifică eforturile de furnizare a informațiilor și a serviciilor de sprijin, pentru a ajuta statele să anticipeze și să reducă efectele fenomenului El Niño.

„El Niño se intensifică și alimentează o planetă deja cuprinsă de temperaturi extreme, incendii devastatoare și temperaturi record ale oceanelor. Combustibilii fosili întrețin flăcările acestei crize”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

Editor : M.C