Eurostat: „Preţurile produselor agricole din UE au crescut cu 3% în 2025”. Creșteri mari sunt la bovine şi ouă 

Data publicării:
Diferenţe mari între produse: creşteri la bovine şi ouă

Preţul mediu al produselor agricole obţinute de fermierii din Uniunea Europeană la poarta fermei a crescut cu aproximativ 3% în 2025, comparativ cu anul precedent, arată estimările preliminare publicate de Eurostat. În acelaşi timp, costurile bunurilor şi serviciilor utilizate în agricultură, care nu au legătură cu investiţiile, precum energia, îngrăşămintele sau furajele, au crescut mult mai lent, cu mai puţin de 1% faţă de 2024.

Majorarea vine după un uşor declin înregistrat în 2024 şi marchează reluarea tendinţei de creştere a preţurilor, după avansurile consistente din perioada 2021-2023.

Diferenţe mari între produse: creşteri la bovine şi ouă

Evoluţia preţurilor a fost însă neuniformă între diferitele categorii de produse agricole.

Cele mai mari creşteri s-au înregistrat la bovine, unde preţurile au urcat cu 26%, şi la ouă, cu un avans de 23%.

Scumpiri moderate au fost consemnate şi în cazul fructelor şi laptelui, fiecare cu aproximativ 10%, precum şi la păsările de curte, unde preţurile au crescut cu 9%.

În schimb, unele produse au înregistrat scăderi semnificative. Preţul uleiului de măsline s-a prăbuşit cu 37%, iar cartofii s-au ieftinit cu 22%. Reduceri mai mici au fost raportate la porci (minus 6%) şi cereale (minus 1%).

Laptele, mai scump în aproape toată Uniunea Europeană

În 2025, preţul laptelui a fost mai ridicat decât în 2024 în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene.

Singura excepţie a fost Grecia, unde s-a înregistrat o scădere de 3%.

Cele mai mari majorări de preţ au fost observate în Danemarca (21%) şi Estonia (20%), urmate de Lituania şi Cehia, unde preţurile au crescut cu câte 17%.

În ceea ce priveşte bunurile şi serviciile consumate în agricultură, cea mai importantă creştere de preţ a fost înregistrată la îngrăşăminte şi amelioratori de sol, cu un avans de 5%, precum şi la cheltuielile pentru servicii veterinare, care au crescut cu 3%.

Pe de altă parte, fermierii au beneficiat de o uşoară reducere a costurilor cu energia şi lubrifianţii, unde preţurile au scăzut cu aproximativ 2%.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ România are cea mai mare inflație din UE, de 8,6% în noiembrie. Economist: „Oamenii cumpără mai puțin, deși câștigă mai mult”

