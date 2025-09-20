Live TV

Florin Barbu anunță producții record de cereale și rapiță: „Agricultura este cea mai mare bogăţie a României”

Data publicării:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin

România a obţinut în acest an producţii record la culturile de toamnă, a anunţat sâmbătă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit acestuia, recolta totală de cereale şi rapiţă este mai mare cu peste 5 milioane de tone faţă de anul trecut.

Ministrul a prezentat un grafic care arată că fermierii români au realizat o producţie de 19,3 milioane de tone de cereale (grâu, secară, ovăz, orz) şi rapiţă, din care 2,5 milioane de tone reprezintă rapiţa.

„Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri! Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”, a scris Florin Barbu pe pagina sa de Facebook.

Florin Barbu a subliniat importanţa agriculturii pentru România, afirmând că aceasta „este cea mai mare bogăţie a ţării”. Totodată, el a îndemnat populaţia să cumpere produse româneşti pentru a sprijini producătorii locali.

