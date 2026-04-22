Revoltă într-o comună din Buzău, după ce primăria a condiționat eliberarea adeverințelor pentru APIA de plata impozitelor locale, deși legea nu mai prevede acest lucru. Problema apare mai ales la terenurile în arendă, unde datoriile proprietarilor îi pot lăsa fără subvenții pe fermierii care lucrează terenurile. Primarul se apără și spune că de vină e legea: „E dată greșit de Guvern”, susține ferm edilul comunei Merei, Ștefan Chircă.

„Noi suntem fermieri, noi avem în arendă de la persoane fizice, dar de ce luați în considerare că noi trebuie să aducem persoanele fizice să-și achite datoriile la stat?”, întreabă retoric un fermier.

Acest fermier din Merei, județul Buzău, care lucrează pământul mai multor proprietari, spune că, anul acesta, a pierdut din suprafața agricolă, pentru că primăria a luat în calcul taxele și impozitele neplătite, așa cum era prevăzut inițial.

„Cei care nu și-au plătit impozitele, vorbesc de arendatori către primărie și îl afectează pe arendaș, pentru că se scade suprafața sau a scăzut, mai bine zis, suprafața respectivă primăria și nu se mai primește subvenție pe ea de la APIA. Am luat adeverința pe suprafața redusă cu peste 30 de hectare”, se plânge bărbatul.

„E un temei legal, poate să vină Curtea de Conturi să ne impute că nu am oprit de oameni la impozite, conform ordonanței 7, care e dată greșit. Așteptăm, am făcut un punct de vedere la Prefectură. S-a abrograt ordonanța aia veche, spune în litera B că nu sunt obligați oamenii să plătească taxe și impozite, iar acum, în ordonanța asta, spune că în litera B că acolo s-a abrogat. Eu fac ce zicea legea. E dată greșit de Guvern, e treaba lor să revină înapoi”, spune ferm primarul comunei Merei, Ștefan Chircă.

„Fiecare aplică legea așa cum o interpretează și pe propria răspundere”, completează Paula Grigoroiu, secretarul general al comunei Merei.

Fermierii spun că pierd din terenuri și riscă să piardă și banii de la APIA.

„Deja au fost emise adeverințe cu suprafețe diminuate”, se plânge un bărbat.

„Fermierii din Merei amenință inclusiv cu procese, întrucât li se pare imposibil să împărtă suprafețe de zeci sau sute de hectare până la data scadentă impusa de APIA, de la inceputul lunii iunie”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Nu cred că este legal să fim afectați noi, pentru că nu noi avem datoriile”, e de părere un alt fermier.

„Noi, APIA, vom încerca să deblocăm și să lămurim aspectele. Recomandarea mea către fermieri este să solicite, în scris, completarea și eliberarea adeverințelor, astfel încât să aibă termenul legal stabilit și să nu riscăm să nu poată închidă cererea”, a declarat, pentru Digi24, directorul APIA Buzău, Claudia Stelea.

Termenul limită pentru depunerea cererii de plată la APIA este 5 iunie 2026.

