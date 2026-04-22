Video „Nu cred că este legal”. Cazul unei comune din Buzău, unde primăria a condiționat adeverințele pentru APIA de plata impozitelor locale

Termenul limită pentru depunerea cererii de plată la APIA este 5 iunie 2026. Credit foto: Guliver/Getty Images

Revoltă într-o comună din Buzău, după ce primăria a condiționat eliberarea adeverințelor pentru APIA de plata impozitelor locale, deși legea nu mai prevede acest lucru. Problema apare mai ales la terenurile în arendă, unde datoriile proprietarilor îi pot lăsa fără subvenții pe fermierii care lucrează terenurile. Primarul se apără și spune că de vină e legea: „E dată greșit de Guvern”, susține ferm edilul comunei Merei, Ștefan Chircă.

„Noi suntem fermieri, noi avem în arendă de la persoane fizice, dar de ce luați în considerare că noi trebuie să aducem persoanele fizice să-și achite datoriile la stat?”, întreabă retoric un fermier.

Acest fermier din Merei, județul Buzău, care lucrează pământul mai multor proprietari, spune că, anul acesta, a pierdut din suprafața agricolă, pentru că primăria a luat în calcul taxele și impozitele neplătite, așa cum era prevăzut inițial.

„Cei care nu și-au plătit impozitele, vorbesc de arendatori către primărie și îl afectează pe arendaș, pentru că se scade suprafața sau a scăzut, mai bine zis, suprafața respectivă primăria și nu se mai primește subvenție pe ea de la APIA. Am luat adeverința pe suprafața redusă cu peste 30 de hectare”, se plânge bărbatul.

„E un temei legal, poate să vină Curtea de Conturi să ne impute că nu am oprit de oameni la impozite, conform ordonanței 7, care e dată greșit. Așteptăm, am făcut un punct de vedere la Prefectură. S-a abrograt ordonanța aia veche, spune în litera B că nu sunt obligați oamenii să plătească taxe și impozite, iar acum, în ordonanța asta, spune că în litera B că acolo s-a abrogat. Eu fac ce zicea legea. E dată greșit de Guvern, e treaba lor să revină înapoi”, spune ferm primarul comunei Merei, Ștefan Chircă.

„Fiecare aplică legea așa cum o interpretează și pe propria răspundere”, completează Paula Grigoroiu, secretarul general al comunei Merei.

Fermierii spun că pierd din terenuri și riscă să piardă și banii de la APIA.

„Deja au fost emise adeverințe cu suprafețe diminuate”, se plânge un bărbat.

„Fermierii din Merei amenință inclusiv cu procese, întrucât li se pare imposibil să împărtă suprafețe de zeci sau sute de hectare până la data scadentă impusa de APIA, de la inceputul lunii iunie”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Nu cred că este legal să fim afectați noi, pentru că nu noi avem datoriile”, e de părere un alt fermier.

„Noi, APIA, vom încerca să deblocăm și să lămurim aspectele. Recomandarea mea către fermieri este să solicite, în scris, completarea și eliberarea adeverințelor, astfel încât să aibă termenul legal stabilit și să nu riscăm să nu poată închidă cererea”, a declarat, pentru Digi24, directorul APIA Buzău, Claudia Stelea.

Termenul limită pentru depunerea cererii de plată la APIA este 5 iunie 2026.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Digi Sport
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID170974-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Olguţa Vasilescu spune că Grindeanu își va da demisia de la șefia Camerei Deputaților după ruperea Coaliției
ciprian ciucu face declaratii
Ciucu: Pot să vă asigur că nu am avut discuţii cu AUR. Cine va dărâma guvernarea asta, să-şi asume să facă alta fără noi
sedinta a guvernului bolojan
Bolojan: Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin cu mai puţini miniştri
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele, aș pleca mâine din funcție
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
Recomandările redacţiei
clopoțel tranzacții bursa București
Listarea companiilor de stat, între reformă economică și dispută...
Nicusor Dan
Consultări cu partidele parlamentare la Cotroceni. Nicușor Dan...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Navă container sub focuri de...
lia olguta vasilescu
Olguţa Vasilescu spune că nu are nimic personal cu Bolojan: „Nu e...
Ultimele știri
„Vorbește prea mult”. Cum comentariile imprevizibile ale lui Donald Trump constituie adevăratul obstacol în calea unui acord cu Iranul
Zeci de mii de copii ucraineni, deportați în Rusia. UE convoacă o reuniune la nivel înalt la Bruxelles: „Moscova a furat copilării”
Alianță navală în pregătire: 30 de țări discută la Londra despre protejarea traficului din Strâmtoarea Ormuz
Citește mai multe
