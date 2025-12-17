Fermierii din mai multe țări europene au organizat miercuri un protest cu utilaje agricole în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg, împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Și fermierii români se opun acordului, se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan.

Fermierii au dus tractoare și alte utilaje agricole în fața Parlamentului European, unde au protestat și scandat împotriva acordului.

Protest al fermierilor, din cauza acordului UE-MERCOSUR, în fața Parlamentului European. Foto: Andreea Ghiorghe

De partea cealaltă, Daniel Buda, europarlamentar PNL și vicepreședinte al comisiei de agricultură din PE, a declarat că UE are nevoie de piețe de desfacere pentru produsele agricole și că neîncheierea acordului cu Mercosur ar fi putut conduce la ocuparea acestei piețe de către China.

Și fermierii români se opun acordului

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) i-a cerut, miercuri, prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur și să se alăture astfel poziției Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Vă solicităm, domnule premier Ilie Bolojan, să vă alăturați poziției exprimate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ca România să se opună semnării acestui tratat, care generează prejudicii semnificative atât pentru țara noastră, cât și pentru sectorul agroalimentar european, inclusiv prin efectul cumulativ al tuturor acordurilor comerciale semnate până în prezent, ce pot conduce la reducerea considerabilă a numărului de fermieri, încetarea activității acestora și necesitatea reintegrării lor în alte sectoare, cu impact direct asupra fondurilor destinate șomajului și sprijinului financiar pentru familiile afectate”, se arată în documentul AAC.

Organizația apelează la sprijinul premierului și la implicarea directă în negocierile din aceste zile de la Bruxelles, în cadrul summitului UE, la nivelul autorităților europene decidente, pentru a reprezenta poziția fermierilor din țară, astfel încât România să blocheze semnarea tratatului, alături de Franța, Polonia, Italia, Ungaria, Belgia și Austria, state care și-au exprimat public poziția pe acest subiect.

Agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor protesta joi, la Bruxelles, solicitând menținerea condițiilor actuale.

„În absența unor soluții concrete, situația dificilă în care se află fermierii, ce riscă să fie agravată prin impunerea de noi constrângeri și reduceri de fonduri, îi va determina să continue protestele și în România, în săptămânile următoare”, precizează Alianța.

„Mecanismele prevăzute nu sunt solide”

Aceasta precizează că agricultorii din România și întreaga UE continuă să se confrunte cu presiuni economice și climatice tot mai mari, cu un mediu de piață global din ce în ce mai instabil, prețurile producției la nivelul anului 2008, cu așteptări tot mai mari legate de obiectivele de durabilitate ale Uniunii care cresc forțat costurile de producție cu circa 40% față de produsele din state non-UE.

În acest context, susține Alianța pentru Agricultură și Cooperare, acordul UE-Mercosur riscă să impună sarcini suplimentare și disproporționate celor care asigură securitatea alimentară a României și Europei.

Fermierii și cooperativele agricole din România și UE își mențin poziția de opunere fermă încheierii acestui acord. Creșterile previzionate ale importurilor de produse agricole sensibile, precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea și porumbul, ar expune producătorii din România și UE la presiuni concurențiale intensificate, fără standarde comparabile sau mecanisme de aplicare din partea Mercosur. Acest lucru ar submina condițiile de concurență echitabile și ar slăbi viabilitatea economică a sectoarelor deja aflate sub presiune, subliniază aceștia.

Reprezentanții AAC consideră că Regulamentul de salvgardare propus de Comisia Europeană nu oferă asigurările de care are nevoie comunitatea agricolă din UE.

„Mecanismele prevăzute nu sunt nici solide, nici suficient de reactive pentru a face față perturbărilor probabile ale pieței. Ele se bazează pe factori declanșatori nerealiști, pe demonstrarea unui 'prejudiciu grav' mai degrabă decât pe semne timpurii de dezechilibru al pieței și nu dispun de instrumente automate care să permită o intervenție rapidă. În plus, ele nu abordează problema fundamentală a standardelor de producție divergente, în special în ceea ce privește angajamentele în materie de mediu și climă, bunăstarea animalelor, utilizarea produselor agrochimice și a antibioticelor, precum și cerințele de trasabilitate și de aplicare pe care fermierii din UE trebuie să le respecte”, se mai arată în scrisoare deschisă.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită amânarea aprobării finale a acordului comercial Mercosur până la punerea în aplicare a „măsurilor legitime de protecție” pentru agricultura europeană, respectând cele trei condiții propuse de Franța: clauze de salvgardare solide, standarde de producție egale (în oglindă) pentru importuri și agricultorii din UE și controale consolidate ale importurilor.

Acord negociat din 1999

Senatul francez a aprobat marți o rezoluție care cere Guvernului de la Paris să se adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a bloca intrarea în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, relatează agenția EFE.

Negocierea acordului comercial între UE și cele patru state membre ale Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) se desfășoară încă din anul 1999. Aceste negocieri, conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE, au fost finalizate cu un proiect de acord în decembrie anul trecut, în pofida opoziției mai multor state ale UE.

Germania, țară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piața sud-americană, acesta fiind și un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE în virtutea acestui acord, situație care dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice.