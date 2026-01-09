Radu Miruţă apără acordul Mercosur: „Astfel de înțelegeri se fac pe date și argumente, nu pe cancan. Se judecă pe cifre, nu pe ţipete”

Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naţionale, afirmă că decizia României de a susţine acordul UE - Mercosur este net avantajoasă pentru ţara noastră. Miruţă a subliniat că „acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe cancan, iar acordul Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete”. Fostul ministru al Economiei arată că în 2023, România a exportat către ţările Mercosur produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale, iar după semnarea acordului aceste taxe devin aproape zero - un câştig direct şi substanţial pentru economia românească.

„Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe cancan. Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Pe cifre în avantajul României, per ansamblu. Industria (auto, echipamente industriale, siderurgie) este clar avantajată. Agricultura a susţinut că este dezavantajată. Ambele sunt importante pentru România, deci balanţa trebuie analizată corect. Cifrele sunt reci şi fără culoare politică şi de aici pleacă decizia”, a precizat Radu Miruţă, vineri seara, pe pagina sa de Facebook.



Potrivit fostului ministru al Economiei, „în anul 2023, România a exportat către ţările Mercosur produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale”.



„După semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero - un câştig direct şi substanţial pentru economia românească", punctează Radu Miruţă.



În ceea ce priveşte agricultura, el spune că, „potrivit datelor ARICE (Secretariatul General al Guvernului), importurile de carne de vită din ţările Mercosur în 2023 au fost de 46 de tone, adică 0,05% din contingent, o valoare de 2.000 de ori mai mică decât pragul de la care se aplică taxe la nivel european".



„La carnea de pui, importurile au fost de 1.000 de tone, în timp ce limita stabilită prin acord până la care nu se schimbă nimic este de 180.000 de tone. Impactul este, aşadar, nesemnificativ. Datele transmise de Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii, analizate împreună, arată clar că beneficiile pentru industria românească sunt net superioare dezavantajelor pentru agricultură, care spune, dar nu a adus date. Am cerut explicit Ministerului Agriculturii să vină cu alte date care ar putea schimba această balanţă. Nici până astăzi, după ce decizia europeană s-a luat, nu a venit vreun răspuns. Concluzia este simplă şi bazată pe fapte: decizia României de a susţine acordul UE - Mercosur este net avantajoasă pentru România", a explicat fostul ministru al Economiei.



Radu Miruţă a menţionat că Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi ţările Mercosur (n.r. Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) se negociază de peste 25 de ani.



„Totul la vedere, nimic pe ascuns. Mai mult, anul trecut, preşedintele României a anunţat public poziţia oficială a României privind acest acord. Poziţie cunoscută de toţi cetăţenii României. Între timp, garanţiile cerute de România au fost negociate tehnic, iar România a obţinut ceea ce a solicitat. Europa are nevoie de noi pieţe de export. Europa trebuie să rămână un jucător comercial global. Acest acord este important pentru Uniunea Europeană şi este un câştig clar pentru România: vom exporta mai mult, vom avea acces la materii prime mai ieftine şi vom sprijini competitivitatea industriei româneşti. Verificarea produselor importate rămâne responsabilitatea fiecărui stat, de aceea avem ANSVSA, ANPC şi mecanisme de control. În plus, acordul prevede o serie de plase de siguranţă astfel încât fermierii noştri să nu aibă de suferit. Cum spuneam - politica mare e pe cifre, date, argumente, negociere, nu ţipete", a mai scris fostul ministru al Economiei pe pagina sa de Facebook.

