Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă, pe agenda Guvernului. Ce prevede proiectul

Ce alte proiecte sunt pe masa Guvernului

Guvernul se reunește joi, de la ora 10:30, iar pe agenda ședinței se află un proiect de ordonanță de urgență pentru înființarea Rețelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA), un sistem care vizează monitorizarea mai detaliată a fermelor din România. Proiectul face parte din eforturile de adaptare a agriculturii românești la noile cerințe europene privind protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.

Potrivit documentelor oficiale, noua rețea ar urma să înlocuiască actualul sistem de colectare a datelor contabile din agricultură (RICA), prin abrogarea OG nr. 67/2004.

Spre deosebire de vechiul mecanism, RDDA va aduna nu doar informații economice, ci și date sociale și de mediu, pentru a oferi o imagine mai clară asupra sustenabilității fermelor din România.

Inițiativa vine în contextul obiectivelor asumate la nivelul Uniunii Europene, care vizează, printre altele, reducerea utilizării pesticidelor și îngrășămintelor, extinderea agriculturii ecologice și protejarea biodiversității.

Practic, autoritățile vor să știe mai exact cum se aliniază fermele din România la aceste ținte și unde sunt necesare ajustări.

România a primit deja finanțare pentru implementarea acestui sistem, aproape 13 milioane de lei, bani destinați dezvoltării infrastructurii informatice și instituționale.

Conform planului transmis Comisiei Europene, aplicația informatică ar trebui finalizată și testată până în 2026, astfel încât, din 2027, sistemul să devină funcțional. De atunci, autoritățile vor trebui să trimită anual mii de raportări complete către Bruxelles.

Ce alte proiecte sunt pe masa Guvernului

Pe lângă acest proiect, Executivul are în discuție și alte acte normative cu impact administrativ și bugetar.

Pe agenda ședinței se află:

  • un proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea organizării și funcționării Ministerului Energiei, prin ajustarea unui articol din actul normativ care reglementează activitatea instituției;
  • un proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
  • stabilirea contribuției anuale a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat;
  • un memorandum, în primă lectură, pentru suplimentarea cu 600 de posturi a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, finanțate din Fondul Social European;
  • o informare privind stadiul țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, aflate în responsabilitatea Ministerului Energiei.

