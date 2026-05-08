Video Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan are prima ședință după adoptarea moțiunii de cenzură. Ce atribuții mai are Executivul

Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan se reunește vineri, de la ora 12:00, în prima ședință extraordinară după adoptarea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Cabinetului. Executivul funcționează acum într-un regim de interimat, cu atribuții limitate și fără posibilitatea de a adopta măsuri majore sau reforme noi.

Ședința de vineri are loc în format hibrid și este a treia reuniune a Guvernului din această săptămână. Primele două ședințe au fost convocate în regim de urgență înainte de votul moțiunii de cenzură, pentru aprobarea unor ordonanțe considerate esențiale pentru continuarea proiectelor finanțate prin PNRR și pentru programul european de înarmare SAFE.

După căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, Executivul rămâne în funcție doar pentru administrarea treburilor curente ale statului, până la instalarea unui nou cabinet cu puteri depline.

Ce poate și ce nu poate face un Guvern interimar

Constituția prevede că „Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern”. Cu alte cuvinte, după adoptarea moțiunii de cenzură, Cabinetul Bolojan este considerat provizoriu și are atribuții strict limitate.

Prevederile constituționale sunt completate de Codul Administrativ, care stabilește că Executivul nu mai poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege.

Guvernul poate adopta doar hotărâri necesare funcționării administrației și gestionării activității curente a statului.

Printre atribuțiile pe care Guvernul interimar nu le mai poate exercita se numără:

  • adoptarea de ordonanțe de urgență;
  • inițierea de proiecte de lege;
  • promovarea unor politici sau reforme noi;
  • asumarea unor decizii politice majore.

Asta înseamnă că proiecte importante anunțate de Executiv, precum legea salarizării sau alte reforme promise de la Palatul Victoria, nu mai pot fi promovate în această perioadă de interimat.

Potrivit Constituției, un premier interimar poate conduce Guvernul pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. În acest interval, președintele trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier, iar Parlamentul să voteze un nou Guvern.

