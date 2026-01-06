Live TV

UE încearcă să deblocheze acordul de liber schimb cu Mercosur. Italia este în centrul negocierilor de ultim moment

Data publicării:
Comisia Europeană. FOTO: Profmedia Images
Comisia Europeană. FOTO: Profmedia Images
Din articol
Bugetul UE, un nou motiv de tensiune Acord strategic pentru UE

Uniunea Europeană încearcă, în aceste zile, o ultimă ofensivă diplomatică pentru a salva acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, în condiţiile în care mai multe state membre, în frunte cu Italia şi Franţa, continuă să îşi exprime rezervele, relatează Reuters. Miniştrii Agriculturii din toate cele 27 de state membre au fost convocaţi miercuri, 7 ianuarie, la Bruxelles, într-o reuniune organizată de Comisia Europeană, cu scopul de a convinge statele indecise să susţină acordul cu Mercosur.

Speranţele privind finalizarea acordului până la sfârşitul anului 2025 au fost serios afectate luna trecută, după ce Italia şi Franța au anunţat că nu sunt pregătite să îl susţină în forma actuală.

Cele două state au invocat presiunea tot mai mare din partea fermierilor, îngrijoraţi de un posibil aflux de produse agricole mai ieftine din Mercosur, precum carnea de vită şi zahărul.

În acest context, comisarii europeni pentru agricultură, comerţ şi sănătate sunt aşteptaţi să ofere garanţii clare privind protejarea veniturilor fermierilor europeni.

Printre măsurile discutate se află şi un fond de criză de 6,3 miliarde de euro, inclus în următorul buget multianual al UE, în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

CITEȘTE ȘI: Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"

Bugetul UE, un nou motiv de tensiune

Nemulţumirile statelor membre sunt alimentate şi de decizia Comisiei de a comasa fondurile de coeziune cu cele din PAC în viitorul buget pe şapte ani.

Măsura a stârnit îngrijorări în ţările unde agricultura are o pondere semnificativă în economie.

Totodată, miniştrii Agriculturii analizează înăsprirea controalelor la import, inclusiv în ceea ce priveşte nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide, potrivit unor diplomaţi europeni citaţi de Reuters.

Executivul european, susţinut de state favorabile acordului, precum Germania şi Spania, încearcă să obţină o majoritate calificată, 15 state membre care să reprezinte cel puţin 65% din populaţia UE. Bruxellesul ar putea semna acordul chiar pe 12 ianuarie.

În condiţiile în care Polonia şi Ungaria se opun acordului, iar Franţa îl critică deschis, poziţia Italiei este considerată decisivă. Un vot este aşteptat vineri.

Acord strategic pentru UE

Susţinătorii acordului UE–Mercosur au transmis că documentul, negociat timp de 25 de ani şi considerat cel mai amplu din punct de vedere al reducerilor tarifare, este esenţial pentru stimularea exporturilor europene afectate de taxele impuse de SUA şi pentru reducerea dependenţei de China, prin acces mai facil la minerale critice.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Italia nu respinge acordul, dar cere garanţii ferme privind reciprocitatea, astfel încât produsele agricole importate să respecte aceleaşi standarde de sănătate şi mediu impuse fermierilor europeni.

Aceste teme urmează să fie discutate în detaliu în cadrul reuniunii de miercuri.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
protestatari in iran
1
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
2
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
3
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1063457331
Încă un caz de abuz în serie, în Franța: un așa-zis hipnoterapeut este judecat pentru drogarea și violarea a zeci de femei
Hartaansilta, bicycle and pedestrian bridge in Oulu, Finland
CE a anunțat Capitalele Europene ale Culturii în 2026: Premii de 1,5 milioane de euro pentru organizatori
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, declarații la bordul avionului Spartan cu care a mers la Paris: „Nu e momentul pentru revoluții în România”
nicusor dan emmanuel macron
Coaliția de Voință: Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include „angajamente obligatorii” (proiect)
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. Negrescu: România poate „găzdui acest centru strategic”
Recomandările redacţiei
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă...
Venezuela atac
Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela...
2025-12-21-9343-scaled-e1767708156491
Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa...
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Treningul în care Nicolas Maduro apare imediat după arestarea sa a...
Ultimele știri
Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă”
Garanţii de securitate pentru Ucraina: SUA promit sprijin în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui document aflat în discuţii
Represalii la proteste, în Iran: 19 morți. Manifestațiile s-au extins în majoritatea provinciilor țării. Avertismentul dur al lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Un nou tip de concediu plătit în România. Cine va avea parte de noi libere de la stat
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul...
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...