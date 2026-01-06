UE încearcă să deblocheze acordul de liber schimb cu Mercosur. Italia este în centrul negocierilor de ultim moment

Uniunea Europeană încearcă, în aceste zile, o ultimă ofensivă diplomatică pentru a salva acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, în condiţiile în care mai multe state membre, în frunte cu Italia şi Franţa, continuă să îşi exprime rezervele, relatează Reuters. Miniştrii Agriculturii din toate cele 27 de state membre au fost convocaţi miercuri, 7 ianuarie, la Bruxelles, într-o reuniune organizată de Comisia Europeană, cu scopul de a convinge statele indecise să susţină acordul cu Mercosur.

Speranţele privind finalizarea acordului până la sfârşitul anului 2025 au fost serios afectate luna trecută, după ce Italia şi Franța au anunţat că nu sunt pregătite să îl susţină în forma actuală.

Cele două state au invocat presiunea tot mai mare din partea fermierilor, îngrijoraţi de un posibil aflux de produse agricole mai ieftine din Mercosur, precum carnea de vită şi zahărul.

În acest context, comisarii europeni pentru agricultură, comerţ şi sănătate sunt aşteptaţi să ofere garanţii clare privind protejarea veniturilor fermierilor europeni.

Printre măsurile discutate se află şi un fond de criză de 6,3 miliarde de euro, inclus în următorul buget multianual al UE, în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

Bugetul UE, un nou motiv de tensiune

Nemulţumirile statelor membre sunt alimentate şi de decizia Comisiei de a comasa fondurile de coeziune cu cele din PAC în viitorul buget pe şapte ani.

Măsura a stârnit îngrijorări în ţările unde agricultura are o pondere semnificativă în economie.

Totodată, miniştrii Agriculturii analizează înăsprirea controalelor la import, inclusiv în ceea ce priveşte nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide, potrivit unor diplomaţi europeni citaţi de Reuters.

Executivul european, susţinut de state favorabile acordului, precum Germania şi Spania, încearcă să obţină o majoritate calificată, 15 state membre care să reprezinte cel puţin 65% din populaţia UE. Bruxellesul ar putea semna acordul chiar pe 12 ianuarie.

În condiţiile în care Polonia şi Ungaria se opun acordului, iar Franţa îl critică deschis, poziţia Italiei este considerată decisivă. Un vot este aşteptat vineri.

Acord strategic pentru UE

Susţinătorii acordului UE–Mercosur au transmis că documentul, negociat timp de 25 de ani şi considerat cel mai amplu din punct de vedere al reducerilor tarifare, este esenţial pentru stimularea exporturilor europene afectate de taxele impuse de SUA şi pentru reducerea dependenţei de China, prin acces mai facil la minerale critice.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Italia nu respinge acordul, dar cere garanţii ferme privind reciprocitatea, astfel încât produsele agricole importate să respecte aceleaşi standarde de sănătate şi mediu impuse fermierilor europeni.

Aceste teme urmează să fie discutate în detaliu în cadrul reuniunii de miercuri.

Editor : A.D.