Live TV

Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"

Data publicării:
4a09865b-5b2e-4d8e-b92a-3bc93bf4200e
Protest al fermierilor, din cauza acordului UE-MERCOSUR, în fața Parlamentului European

Comisia Europeană a anunțat luni că semnarea acordului comercial între UE și Mercosur, amânată după ultima întrevedere a liderilor europeni, ca urmare a opoziției Franței și Italiei, va avea loc „cu puțin noroc, în curând”, relatează EFE, conform Agerpres.

„Nu am o dată de confirmat, nici o altă dată concretă, dar pot confirma că suntem pe drumul corect pentru a putea lua în considerare o semnare, cu puţin noroc, în curând", a spus purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, la conferinţa de presă zilnică.

Pinho a confirmat că în ultimele două săptămâni au avut loc „discuţii legate de activitatea de lucru" şi „un progres" în domeniu, dar nu a spus exact în ce puncte s-a avansat.

Ţările din UE au exclus, la summitul din decembrie, la Bruxelles, ca acordul, care se negociază de 26 de ani, să fie semnat în perioada 20-21 decembrie, în Brazilia, data care fusese stabilită iniţial.

După reuniune, Uniunea Europeană a avansat data de 12 ianuarie pentru semnarea, în Paraguay, a acordului, cu condiţia să convingă Italia şi Franţa, presate de sectoarele lor agricole.

Înainte de potenţiala semnare, ţările vor trebuie să reîncerce să obţină majoritatea calificată pentru pact, vot în care va fi esenţial de văzut dacă Italia şi-a rezolvat problemele cu sectorul său agricol, care au dus la amânarea semnării prevăzute iniţial.

Amintim că, în ziua summitului UE, aproximativ 10.000 de fermieri, din peste 40 de grupuri din toate statele membre ale blocului comunitar, au ieșit cu 500 de tractoare în stradă, la Bruxelles, pentru a denunța impactul politicii agricole a UE și controversatul acord comercial al UE cu țările Mercosur.

Citește și:

Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles

Fermierii și ecologiștii salută amânarea acordului UE - Mercosur. Ce urmează

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
3
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
oameni care se bucura in venezuela
4
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de numarat bani
Comisia Europeană a virat în conturile BNR peste 586 milioane de euro. Ministrul Finanţelor: O veste foarte bună pentru economie
Germany Russia Ukraine War
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
România a depus a patra cerere de plată din PNRR, anunță Dragoș Pîslaru. Ce ținte şi jaloane sunt vizate
Thousands of farmers from over 40 European agricultural organisations, including Belgiums Boerenbond, march from Brusse
Fermierii și ecologiștii salută amânarea acordului UE - Mercosur. Ce urmează
profimedia-1060135383
Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles
Recomandările redacţiei
G96vN4AXEAAIlq4
„Mă consider prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima declarație...
steag SUA Groenlanda
Premierul danez spune că ia în serios amenințările lui Trump și...
Radar-Venezuela-3-webp
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de...
SU-30MKV
Ce arme rusești ar putea obține SUA după căderea regimului din...
Ultimele știri
Cum au reușit rușii să bombardeze proprietăți americane în Ucraina. 300 de tone de ulei pe străzile din Dnipro
SUA analizează o intervenție în Iran, în sprijinul protestatarilor (Jerusalem Post)
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Adevărul
Cât de legală este capturarea lui Maduro?
Playtech
Ryanair reduce zborurile: două orașe din România, pe lista tăierilor
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
”Am o mașină care valorează cât o garsonieră”. După ce a fost cerută în căsătorie, a răbufnit: ”Chiar îmi...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...