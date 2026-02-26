Live TV

Marine Le Pen: Nu voi candida la președinție purtând o brățară electronică la gleznă

Data actualizării: Data publicării:
Marine le Pen
Marine le Pen. Foto: Profimedia
Liderul francez de extremă dreapta spune că nu și-a pierdut speranța de a candida la alegerile de anul viitor, în ciuda norilor amenințători care planează asupra sa din punct de vedere juridic. Lidera franceză de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat miercuri că nu va candida la președinție dacă instanța o va condamna să poarte brățară electronică — chiar dacă interdicția electorală îi va fi ridicată.

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune francez BFMTV, primul de la solicitarea procurorilor francezi către instanță de a menține interdicția electorală de cinci ani pe care o execută în prezent, Le Pen a exclus din nou mai multe scenarii în care ar candida la președinție. Atitudinea ei sfidătoare face din ce în ce mai puțin probabilă candidatura sa la alegerile de anul viitor pentru înlocuirea lui Emmanuel Macron, al cărui mandat se încheie, scrie Politico.

Procurorii au solicitat ca Le Pen să fie condamnată la patru ani de închisoare (trei cu suspendare) și la o amendă de 100.000 de euro. Pedepsele mai scurte în Franța sunt adesea comutate, ceea ce înseamnă că Le Pen ar putea petrece câteva luni până la un an în arest la domiciliu, purtând o brățară electronică la gleznă, dacă instanța va urma aceste recomandări.

Dar Le Pen a declarat că nu va face campanie în acest caz.

„Nu poți face campanie în aceste condiții”, a spus ea, referindu-se la brățara electronică. „Poți face campanie fără să ieși seara să te întâlnești cu alegătorii tăi la mitinguri? Ar fi un alt mod de a mă împiedica să candidez.”

„Nu sunt resemnată, sunt înțeleaptă. Știu că decizia nu îmi aparține”, a adăugat ea.

Le Pen a fost găsită vinovată anul trecut de deturnare de fonduri din Parlamentul European împreună cu partidul său, Raliul Național; verdictul în procesul de apel este așteptat pe 7 iulie. Spre deosebire de tonul său combativ obișnuit, Le Pen a părut din ce în ce mai pesimistă, pe măsură ce șansele sale de a câștiga procesul păreau să se diminueze.

Le Pen a declarat că incertitudinea cu privire la decizia instanței împiedica partidul său să lanseze campania prezidențială, chiar dacă în prezent ea conduce sondajele pentru primul tur al alegerilor. Ea a declarat deja că va ceda locul liderului partidului său, Jordan Bardella, în vârstă de 29 de ani, care are și el rezultate bune în sondaje, dacă instanța o va împiedica să candideze pentru a patra oară la președinție.

Le Pen a declarat că atât ea, cât și Bardella vor începe pregătirile pentru campanie odată ce Franța va organiza alegerile municipale luna viitoare. Ea a adăugat că va rămâne implicată chiar dacă nu va candida, dar nu va încerca să-și îndrume sau să-și eclipseze tânărul protejat.

După ce a fost găsită vinovată în primul proces, Le Pen și aliații ei – atât din țară, cât și din străinătate – i-au atacat pe judecătorii care au pronunțat verdictul, Bardella afirmând că democrația franceză a fost „executată”.

Le Pen și-a moderat retorica în timpul procesului de apel, dar a declarat că încă nu are încredere în sistemul judiciar.

„Am spus ce am gândit [după primul proces] ... Aș dori să am încredere [în sistemul judiciar] ... [încrederea mea] poate fi restabilită.”

