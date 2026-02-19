Live TV

ANAF propune modificări în cazierul fiscal: Patronii cu mai multe insolvențe nu vor mai putea înființa alte firme

ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se va consulta în perioada următoare cu mediul de afaceri pentru a veni cu o propunere de modificare a cazierului fiscal, astfel încât persoanele care au avut mai multe firme în insolvență să nu mai poată înființa altele, a anunțat președintele instituției Adrian Nica.

„Vedem în zona publică acum cetățeni care administrează o societate și după aceea o vând și au reușit ei să scape de datorie. Este o problemă falsă pe care încearcă să o inducă acești cetățeni, crezând că dacă îți vinzi firma pe perioada cât a fost administrată de tine, tu scapi de răspunderea de administrator care e prevăzută în lege. La nivelul ANAF, pentru toți cetățenii care își vând firma cu datorii unei persoane, poate un străin, ANAF analizează informațiile în aceste baze de date pe care le are despre firmă și atrage răspunderea personală administratorului care crede că a scăpat de problemă. O să vedeți din ce în ce mai multe atrage astfel de răspunderi”, a avertizat Nica, la Maratonul Stabilității Economice – Ediția a II-a, organizat de Profit.ro, scrie News.ro.

Eliminarea portițelor legislative

Șeful Fiscului a adăugat că vor fi eliminate ultimele portițe legislative, inclusiv prin modificarea cazierului fiscal pentru a include interdicția de a mai înființa alte firme.

„În zona asta a trebuit să acționăm mai puternic și să venim în plus de măsurile de atragere a răspunderii, și cu măsuri asiguratorii, ca să descurajăm acest tip de comportament. Pentru că o persoană care-și vinde firma și are datorii, nu are datorii numai la ANAF, are datorii și față de alți parteneri. El nu păcălește doar ANAF-ul. El este o persoană problematică pentru întreg mediul economic în care acționează. El stă și se prezintă ca un om de afaceri, derulează business, semnează contracte doar cu scopul de a înșela pe toată lumea.

Și aici ANAF analizează și în cel mai scurt timp o să venim cu material și către mediul de afaceri, poate să întărim puțin condițiile din cazierul fiscal de înființare de firmă. Adică, dacă tot ai fost administrator la șapte-nouă firme, care toate au intrat în insolvență, toate au fost vândute, să nu mai poți să faci o nouă firmă. Analizăm această posibilitate”, a precizat Nica.

Profilul administratorilor cu firme în insolvență

El a explicat că măsurile vin ca răspuns la situația arieratelor fiscale, constatând că mulți administratori cu firme în insolvență nu sunt sancționați când înființează alte societăți.

„Ce am făcut în toată această perioadă? Am luat și am identificat care sunt firmele care au generat aceste arierate. Am identificat 600 și ceva de mii de firme. După aceea, am venit și am luat cine este administratorul, cine este acționarul care se află în spatele acestor firme. Și constatăm că apare acest profil care are 7, 9, 15 firme, în ultimii 3 ani, în insolvență, care nu face altceva decât să înșele pe toată lumea, care este toxic și pentru mediul de afaceri, iar el nu este sancționat când își face o nouă firmă. Și vrem să sancționăm acest tip de comportament, iar partea aceasta, cum o să punem în cazierul fiscal, aici ne-am gândit în primă fază. E o primă dezbatere (...) O să discutăm alături de mediul de afaceri, poate pe domeniul să venim acolo cu criterii specifice. Să putem să-i spunem legal și frumos: domnule, tu nu mai poți să-ți faci o firmă”, a explicat Nica.

Protecția tinerilor antreprenori

Președintele ANAF a mai subliniat că astfel de fraude sunt ușor de realizat, deoarece firmele pot fi înființate cu capital minim, dar a menționat că măsurile nu vor afecta tinerii antreprenori.

„E mult prea mic, mult prea ușor, faci o firmă cu 600 de lei, dar nici nu vrem să afectăm tinerii care trebuie încurajați în zona antreprenorială. Cu cât vom avea mai mulți antreprenori tineri, cu atât avem o șansă de un mediu sănătos. Atunci, trebuie să gestionăm cu grijă acest mod de a pune în cazierul fiscal imposibilitatea înființării unei firme după ce ai un comportament neloial față de ANAF, față de partenerii tăi”, a mai spus Adrian Nica, precizând că după consultările cu mediul de afaceri va fi anunțată eventuala modificare.

