Aurul este pe cale să devină investiția anului, cu o creștere de peste 60%. La cursul BNR, marți, gramul era de 586 de lei. Și bijuteriile sunt mai scumpe. Atenție, însă, ce fel de aur cumpărați, pentru că diferențele de taxare sunt semnificative, atrag atenția specialiștii.

Lingourile și monedele de aur sunt scutite de TVA, în timp ce bijuteriile din aur sunt taxate cu un TVA de 21%.

„În perioada de instabilitate financiară se caută investițiile în aur. Sunt cele mai sigure pe termen lung și, în special, în perioadele unde prețul la bursă este urcat, este sus, se fac achizițiile de lingouri. La bijuterii se aplică TVA-ul de 21%, la bijuteriile de 14k prelucrate; fără TVA sunt lingourile de 24k. Clar lingourile sunt pentru investiții, ăsta este aurul de investiție”, explică Adrian Toth, bijutier.

Bijuteriile includ costuri suplimentare cum ar fi: manoperă, design și brand, ceea ce le reduce valoarea de piață în raport cu aurul brut.

„Varianta de două grame a lingoului cel mai mic este 1.380 de lei. 20 de grame avem la 12.900 de lei. Bineînțeles, prețul e influențat și de bursă. Pentru investiții mai mari sunt cele de 50 de grame la 31.150 de lei sau la 100 de grame - 61.850 de lei”, mai spune Adrian Toth.

Nici moștenirea aurului nu este impozitată, dacă sunt respectate procedurile legale privind succesiunea. Cert este că scumpirea aurului a stimulat interesul românilor pentru astfel de achiziții.

„Am în vedere, pentru viitor, să fac și chestia asta, pentru că este o investiție bună”, spune un tânăr.

„Încă nu am cumpărat și nici nu am investit în aur, însă ar fi o idee foarte bună”, completează altcineva.

„Consider că este o zonă destul de bună, neexploatată încă, și cred că ar trebui mai multă lume să ofere atenție. 100% voi avea în vedere”, spune altcineva.

Specialiștii se așteaptă ca apetitul românilor pentru aur să rămână ridicat și în următoarea perioadă. În prezent, prețul unui gram de aur la cursul BNR trece de 580 de lei.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia