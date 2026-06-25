(P) Economia experiențelor schimbă regulile marketingului sportiv. Un caz-școală: BT în Formula 1

În ultimii ani, companiile au început să investească tot mai mult în experiențe și tot mai puțin în recompense tradiționale. Dacă în trecut campaniile erau construite în jurul premiilor materiale, astăzi accentul cade pe acces, exclusivitate și participare. Această schimbare este vizibilă inclusiv – sau mai ales – în marketingul sportiv.

Specialiștii în marketing observă de mai mulți ani o tendință clară: consumatorii apreciază experiențele memorabile mai mult decât beneficiile standard.

Accesul la un eveniment major, întâlnirea cu personalități relevante sau posibilitatea de a descoperi culisele unui domeniu generează un nivel de implicare dificil de obținut prin metodele clasice.

Formula 1 oferă un cadru ideal pentru astfel de inițiative.

Un sport construit în jurul accesului exclusiv

Pentru majoritatea fanilor, universul Formula 1 este asociat cu zone greu accesibile publicului larg: paddock-ul, garajele echipelor, întâlnirile cu piloții sau activitățile desfășurate în jurul curselor.

Tocmai de aceea, campaniile care oferă acces la astfel de experiențe au devenit tot mai populare.

Un exemplu de succes este ”Team Priceless”, platforma globală Mastercard realizată împreună cu McLaren Mastercard Formula 1 Team.

În România, campania a fost disponibilă clienților Băncii Transilvania (BT), cei doi câștigători ai campaniei ”Team Priceless” având șansa de a participa direct la Marele Premiu al Austriei.

Spielberg, locul unde experiența și brandingul se întâlnesc

Prezența celor doi câștigători la Spielberg coincide cu un moment important pentru Banca Transilvania.

În același weekend, logo-ul BT va apărea pentru prima dată în sezonul 2026 pe monopostul McLaren Formula 1 Team, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

Această suprapunere oferă campaniei o dimensiune suplimentară: beneficiarii experienței ajung exact la cursa în care prezența BT devine vizibilă pe monopost.

Dincolo de weekend-ul de cursă

Parteneriatul dintre BT, Mastercard și McLaren este construit pe termen mai lung și include atât activări dedicate fanilor, cât și beneficii pentru utilizatorii cardului BT Mastercard McLaren.

Printre acestea se numără 10% cashback la plățile efectuate în weekend-urile cu cursă, la restaurantele și hotelurile din străinătate, asigurare de călătorie pentru cardurile ”Gold” și multe altele.

Într-un context în care experiențele au devenit un element central al relației dintre branduri și consumatori, Formula 1 oferă unul dintre cele mai relevante exemple despre modul în care marketingul sportiv continuă să evolueze.

Astfel, pentru brandurile cele mai importante, Formula 1 a devenit mai mult decât un spațiu de promovare, ci un mediu în care se construiesc comunități, experiențe și relații pe termen lung cu publicul vizat.

Editor : A.D.V.