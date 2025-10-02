Blocajul bugetar lovește New York și California: Trump taie miliarde din finanțarea promisă

Administrația Trump, aflată în plin blocaj bugetar, va opri finanțări federale de câteva miliarde de dolari destinate proiectelor de transport public din New York și energiei verzi din California, au anunțat joi surse oficiale de la Washington.

Anunţul pare a fi o nouă încercare de a pune presiune pe democraţi, în momentul în care Statele Unite se confruntă de două zile cu o paralizie bugetară (shutdown), care a condus la suspendarea a numeroase servicii de stat.

New York urma să primească fonduri federale de 18 miliarde de dolari pentru un proiect de extindere a unei linii de metrou şi pentru construirea unui nou tunel feroviar sub Hudson pentru trenurile de navetişti. Aceste programe, elaborate de ani de zile, îşi propun să reducă aglomeraţia urbană şi să îmbunătăţească transportul pentru milioane de persoane din oraşul New York şi suburbiile sale.

Departamentul Transporturilor din SUA (DOT) a publicat un comunicat în care face legătura între tăierea finanţării federale pentru New York de shutdown-ul „orchestrat de Chuck Schumer şi Hakeem Jeffries”, liderii minorităţii democrate din Senat şi Camera Reprezentanţilor.

„Fără un buget, DOT a fost forţat să concedieze personalul” însărcinat cu revizuirea celor două proiecte ale oraşului New York, a explicat secretarul transporturilor, Sean Duffy, un apropiat al preşedintelui Donald Trump.

El a denunţat apoi „decizia imprudentă a democraţilor radicali de a ţine ostatic guvernul federal pentru a oferi beneficii imigranţilor ilegali”.

În California, un alt bastion al opoziţiei democrate, guvernul lui Donald Trump a anunţat tăierea unei finanţări federale de 1,2 miliarde de dolari pentru un proiect de reţea de producţie de hidrogen verde.

„În America lui Trump, politica energetică este determinată de cel care oferă cel mai mult, fără a ţine cont de economie şi de bunul simţ”, a declarat guvernatorul democrat Gavin Newsom, înainte de a asigura că proiectul va merge mai departe în pofida a ceea ce "Washingtonul încearcă să ne dicteze".

Editor : M.I.