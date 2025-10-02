Live TV

Blocajul bugetar lovește New York și California: Trump taie miliarde din finanțarea promisă

Data publicării:
shurdown
Guvernul federal american a intrat în shutdown. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Administrația Trump, aflată în plin blocaj bugetar, va opri finanțări federale de câteva miliarde de dolari destinate proiectelor de transport public din New York și energiei verzi din California, au anunțat joi surse oficiale de la Washington.

Anunţul pare a fi o nouă încercare de a pune presiune pe democraţi, în momentul în care Statele Unite se confruntă de două zile cu o paralizie bugetară (shutdown), care a condus la suspendarea a numeroase servicii de stat.

New York urma să primească fonduri federale de 18 miliarde de dolari pentru un proiect de extindere a unei linii de metrou şi pentru construirea unui nou tunel feroviar sub Hudson pentru trenurile de navetişti. Aceste programe, elaborate de ani de zile, îşi propun să reducă aglomeraţia urbană şi să îmbunătăţească transportul pentru milioane de persoane din oraşul New York şi suburbiile sale.

Departamentul Transporturilor din SUA (DOT) a publicat un comunicat în care face legătura între tăierea finanţării federale pentru New York de shutdown-ul „orchestrat de Chuck Schumer şi Hakeem Jeffries”, liderii minorităţii democrate din Senat şi Camera Reprezentanţilor.

„Fără un buget, DOT a fost forţat să concedieze personalul” însărcinat cu revizuirea celor două proiecte ale oraşului New York, a explicat secretarul transporturilor, Sean Duffy, un apropiat al preşedintelui Donald Trump.

El a denunţat apoi „decizia imprudentă a democraţilor radicali de a ţine ostatic guvernul federal pentru a oferi beneficii imigranţilor ilegali”.

În California, un alt bastion al opoziţiei democrate, guvernul lui Donald Trump a anunţat tăierea unei finanţări federale de 1,2 miliarde de dolari pentru un proiect de reţea de producţie de hidrogen verde.

„În America lui Trump, politica energetică este determinată de cel care oferă cel mai mult, fără a ţine cont de economie şi de bunul simţ”, a declarat guvernatorul democrat Gavin Newsom, înainte de a asigura că proiectul va merge mai departe în pofida a ceea ce "Washingtonul încearcă să ne dicteze".

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
boeing p8 poseidon in zbor
3
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
lacul de acumulare vidraru
4
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Avertismentul...
drona atac
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al...
River Irthing in flood
Autoritățile se pregătesc pentru inundații în Olt și Dolj, unde va fi...
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot...
Ultimele știri
Trump, subiect de glume la summitul liderilor europeni. Premierul Albaniei a ridiculizat „rezolvarea” unui conflict care n-a existat
Zăpadă și vânt puternic la munte: traseele turistice din Bucegi, Baiului şi Ciucaş au fost închise temporar din cauza vremii
Parlamentul European va dezbate o rezoluție privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare
cladire
Un bloc de locuințe din New York s-a prăbușit parțial. Autoritățile investighează cauzele care au dus la incident
mașină autonomă oprită în trafic de poliție
„Nu îi putem da amendă unui robot”. Ce se întâmplă când poliția oprește o mașină fără șofer care a încălcat regulile de circulație
andrew tate
Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce insistă PSD să păstreze plafonarea la alimentele de bază?
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Navarone Garcia, singurul copil care i-a mai rămas Priscillei Presley. Lupta cu drogurile și...
Cancan
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Fanatik.ro
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în...
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Când se încălzeşte în România, după ciclonul de aer rece? Temperaturile ajung iar la 23 de grade
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Lionel Richie, dezvăluiri despre obiceiurile lui Michael Jackson: „Nu-și spăla hainele zile la rând și râdea...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
Radu Drăgușin a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan la Londra. „Tu. Eu. Mereu”