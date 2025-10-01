Live TV

Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar. Decizia anunțată de Casa Albă

Data publicării:
Clădirea Capitoliului
Statele Unite se apropie inexorabil de o paralizie bugetară după eşecul de marţi din Senat al unei ultime încercări de a evita suspendarea unei părţi din serviciile federale, faimosul „shutdown”.

Votul de 55 la 45 de marţi din Senat asupra proiectului de lege de prelungire a finanţării federale pentru şapte săptămâni nu a întrunit cele 60 de voturi necesare pentru a pune capăt unei obstrucţii şi a adopta legislaţia. Acest vot a avut loc în condiţiile în care democraţii îşi pun în aplicare ameninţarea de a provoca „închiderea” guvernului, dacă preşedintele Donald Trump şi republicanii nu vor da curs cererilor lor în materie de sănătate, relatează agențiile internaționale de presă citate de News.ro.

Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, a declarat că votul eşuat pentru finanţarea guvernului arată că republicanii trebuie să intre într-o negociere pentru a obţine sprijinul lor.

„Trebuie să se aşeze şi să negocieze cu democraţii pentru a ajunge la o lege pe care ambele partide să o poată susţine”, a declarat Schumer.

Democraţii cer Congresului să prelungească creditele fiscale pentru planurile de sănătate oferite în cadrul Affordable Care Act.

În lipsa unui acord în Congres între republicani, aliaţii lui Donald Trump, şi democraţii din opoziţie, bugetul guvernului expiră oficial la miezul nopţii (7:00 ora României).

După aceea, sute de mii de funcţionari federali vor fi puşi în şomaj tehnic.

Astfel, guvernul SUA este pe punctul de a se confrunta cu prima închidere a guvernului federal din ultimii aproape şapte ani.

Potrivit The Associated Press, imediat după eşecul votului din Senat, Biroul pentru buget al Casei Albe a postat o scrisoare cu instrucţiuni din partea directorului Russ Vought care ordonă agenţiilor federale să înceapă punerea în aplicare a planurilor de închidere.

„Agenţiile afectate ar trebui să îşi pună acum în execuţie planurile", a scris Vought. El le-a spus angajaţilor să vină miercuri la serviciu pentru „a întreprinde activităţi de închidere ordonată”.

