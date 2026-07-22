Live TV

Incident „fără precedent” la OpenAI: Un agent AI a obținut acces la internet și a atacat un startup ca să treacă un test de securitate

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1117805883
Logo-urile OpenAI și Hugging Face. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum s-a produs incidentul Îngrijorări privind securitatea AI

OpenAI a dezvăluit că un agent autonom de inteligență artificială bazat pe tehnologia sa a acționat necontrolat în timpul unui test, a obținut acces la internet și a atacat, fără intervenție umană, startupul Hugging Face, într-un incident pe care compania îl descrie drept „fără precedent”.

Compania din spatele ChatGPT a precizat că Hugging Face a detectat și a oprit activitatea agentului, un instrument AI conceput pentru a îndeplini sarcini fără asistență umană, după ce acesta a pătruns în sistemele sale, scrie The Guardian.

„Considerăm că acesta este un incident fără precedent, care implică capabilități cibernetice de ultimă generație”, a transmis OpenAI. Compania avertizează că astfel de incidente ar putea deveni tot mai frecvente pe măsură ce modelele de inteligență artificială, tehnologia care stă la baza chatboților și a agenților AI, devin tot mai performante.

Cum s-a produs incidentul

Potrivit OpenAI, atacul a fost realizat de un agent alimentat de o combinație între cel mai nou model public al companiei, GPT-5.6 Sol, și un model și mai avansat, care nu a fost încă lansat.

În timpul unor teste interne privind capacitățile de hacking, desfășurate într-un mediu digital izolat („sandbox”), modelele au reușit să obțină acces la internet identificând o vulnerabilitate necunoscută anterior.

Ulterior, agentul AI a atacat Hugging Face, o platformă care găzduiește modele de inteligență artificială, pentru a găsi tehnologii care să îl ajute să treacă evaluarea de securitate.

OpenAI susține că modelele „au găsit cu succes modalități de a obține acces la informații secrete pe care le puteau folosi pentru a trișa evaluarea”.

Atacul s-a încheiat după ce echipa de securitate a Hugging Face, împreună cu propriii agenți AI ai companiei, au detectat și au blocat activitatea neautorizată.

Directorul general al Hugging Face, Clément Delangue, a descris incidentul drept „uluitor”, însă a spus că nu crede că OpenAI a acționat cu intenții rău intenționate. „Am bănuit că atacul cibernetic de săptămâna trecută ar fi putut proveni de la un laborator de AI de ultimă generație, având în vedere complexitatea agentului”, a scris acesta pe platforma X.

Îngrijorări privind securitatea AI

O vulnerabilitate informatică necunoscută este denumită „zero-day”, deoarece dezvoltatorii nu au timp să remedieze problema înainte ca aceasta să fie exploatată.

Capacitatea modelelor AI de a identifica și exploata astfel de vulnerabilități a atras atenția în luna aprilie, când rivalul OpenAI, Anthropic, a anunțat că modelul său Mythos a descoperit mii de vulnerabilități de tip „zero-day”.

Ulterior, Guvernul SUA a restricționat exporturile modelului Mythos și ale modelului Fable 5, deși interdicția a fost ridicată între timp. Modelul GPT-5.6 Sol a fost supus unor restricții similare, însă ulterior a fost lansat la nivel mondial.

Congresmanul democrat Greg Casar a calificat incidentul drept alarmant. „Inteligența artificială evoluează extrem de rapid, fără reglementări reale care să ne protejeze”, a declarat acesta, cerând introducerea unor teste independente obligatorii de siguranță, raportarea obligatorie a incidentelor de securitate și consolidarea cooperării internaționale pentru „a proteja oamenii de un dezastru absolut”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
nicusor dan
4
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
Digi Sport
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu: Atacurile cibernetice care au afectat servicii publice ale statului sunt inacceptabile. Trebuie să devină o lecţie
sediu-ancpi-1536x1024
Șeful Agenției de Cadastru: Datele oamenilor sunt în siguranță. Aplicațiile vor fi migrate pe cloud-ul guvernamental coordonat de STS
Atac cibernetic la ANCPI. Foto
Agenția Națională de Cadastru spune că bazele de date nu au fost afectate. Când se reiau serviciile
grafica inteligenta artificiala
Noi reguli pentru inteligența artificială în UE. Utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu AI
carte funciara
Cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru și carte funciară. Explicațiile ANCPI
Recomandările redacţiei
sanitas foto
Federația SANITAS nu mai merge la discuțiile de la Ministerul Muncii...
People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Meteorologii au emis noi avertizări de furtuni. Județul afectat de...
AUR sigla
AUR atacă propunerea lui Sorin Grindeanu privind „comisia de criză”...
depozit arde
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”...
Ultimele știri
Fenomenul care a răcit brusc apa mării la doar 13 grade, în plin sezon de vacanțe. Meteorologii anunță cum va fi vremea pe litoral
Rusia impune noi restricții pentru avioanele civile. Zborurile de tranzit în spațiul aerian al Moscovei, interzise 
Putin nu mai vrea doar Donbasul: de ce a pus ochii pe zonele din Sumî și Harkov și ce urmărește cu adevărat (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
Fanatik.ro
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv
Adevărul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Newsweek
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
Digi FM
Florin Negruțiu: „Un agent AI a evadat și a atacat o companie”. Ce urmează pentru omenire?
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...