Guvernul monitorizează prețul carburanților după ce Kazahstanul a oprit transportul de țiței prin CPC. Darău: „Vom căuta soluții”

Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului de a opri transportul de țiței prin conducta CPC, pe fondul situației de securitate din Marea Neagră, va avea un impact major asupra prețului carburanților, a declarat miercuri ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău. Acesta a avertizat, însă, că eventualele intervenții trebuie să fie proporționale, adoptate la momentul potrivit și analizate astfel încât să nu distorsioneze economia.

Întrebat miercuri, într-o conferință de presă, despre efectele pe care oprirea transportului de țiței le-ar putea avea asupra pieței din România, Irineu Darău a spus că astfel de episoade produc, de regulă, un impact întârziat.

„Impactul tuturor acestor episoade, care uneori se întâmplă odată la câteva zile sau la o săptămână, două săptămâni, există. Întotdeauna este un impact puțin întârziat. Știți că Guvernul, acum câteva luni, a luat hotărârea, prin întâlniri succesive, inclusiv cu mediul privat, să instaureze un mecanism pe trei luni pentru a scădea prețurile pe piață. La acest moment nu mai avem un astfel de mecanism. Ceea ce pot să garantez este că, interinstituțional, beneficiind și de informări, dar și consultându-ne între ministere, dacă impactul asupra prețurilor va fi major, bineînțeles că vom căuta soluții. Dacă e vorba de soluții legislative, azi pot fi trecute doar prin Parlament”, a declarat Irineu Darău.

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Darău avertizează asupra intervențiilor care pot distorsiona economia

Ministrul interimar al Economiei a afirmat că eventualele măsuri nu trebuie adoptate ca reacție imediată la fiecare evoluție de pe piață, ci numai după evaluarea efectelor pe care le-ar putea avea asupra economiei.

„Eu, tot în calitate de ministru al Economiei, avertizez că în această problematică trebuie măsurat de zece ori și tăiat o dată, pentru că tentația poate să fie foarte mare să răspunzi la ce s-a întâmplat alaltăieri sau săptămâna trecută, dar trebuie evaluat foarte atent impactul în economie, inclusiv al măsurilor. Pentru că au fost țări care au luat măsuri pe șase, nouă luni. N-au fost măsurile corecte și au distorsionat economia într-un mod care a afectat cetățenii și mai grav ulterior”, a explicat Darău.

Ministrul a respins totodată ceea ce a numit „alarmismul” apărut după 30 iunie, când mecanismul aplicat anterior pentru prețurile carburanților a încetat să mai fie în vigoare.

„Nu sunt de acord cu alarmismul de după 30 iunie, când nu a mai existat acest mecanism pentru prețurile combustibililor, fiindcă, dacă ne raportăm la începutul crizei și la prețul barilului de acum cinci luni, să spun, ajunseserăm într-o situație foarte similară. Da, Guvernul trebuie să monitorizeze, în anumite cazuri de criză trebuie să ia măsuri, dar trebuie să fie măsuri proporționale și la momentul potrivit. Asta vom face. V-am zis, dacă e nevoie de legislație, într-un fel sau altul, o vom propune în Parlament”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă România a fost informată de Kazahstan înainte de oprirea transportului de țiței prin conducta CPC, Irineu Darău a spus că el nu a primit personal o astfel de informare. Însă a precizat că subiectul intră în principal în responsabilitatea Ministerului Energiei și că presupune că informația este cunoscută la nivelul instituției.

„Eu personal nu am fost. Știți că nu sunt și ministrul Energiei. La acest moment, când vorbim, nu eram la curent strict cu această bucată de informație, dar tind să cred că la nivelul Ministerului Energiei se cunoaște”, a răspuns ministrul.

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Editor : A.D.