Câciu: România se împrumută la dobânzi de circa 6,7%, similar sau apropiat de Ungaria şi Polonia

România se împrumută la dobânzi de circa 6,7%, similar sau apropiat de Ungaria şi Polonia, a afirmat, miercuri, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, care a precizat, din nou, că ţara se împrumută foarte scump de aproximativ 10 ani.

„Referitor la costurile de finanţare a datoriei publice şi la dobânzile la care se împrumută România. În prezent, România se împrumută la dobânzi de circa 6,7%, similar sau sub Ungaria, care are 6,8% - sau similar sau apropiat de Polonia care are 6,4%. Faţă de momentele trecute, din lunile trecute, au existat o serie de creşteri de rată de dobândă de politică monetară la statele vecine care au făcut ca dobânzile statelor vecine să fie la un nivel foarte mare. De ce sunt dobânzile aşa de sus? Mă bucur că doamna senator Dragu, fost ministru al Finanţelor, ştie la fel de bine ca mine, incumbă o serie de elemente, pe de o parte elementele date de ratingul de ţară şi de riscurile asociate ratingurilor de ţară", a explicat Câciu în Parlament, la „Ora Guvernului”.

Anca Dragu, senator şi vicepreşedinte USR, a afirmat că „o situaţie îngrijorătoare este costul împrumuturilor Ministerului Finanţelor”.

„Este cea mai mare rată a dobânzii din Uniunea Europeană, este chiar peste nivelul plătit de Serbia care este o ţară în afara Uniunii Europene şi care are un rating de ţară sub nivelul de investiţii”, a spus Anca Dragu. Totodată, ea a menţionat şi dobânzile mai mari pe care le plătesc firmele şi persoanele fizice pentru un credit ipotecar.

În acest context, ministrul Finanţelor a subliniat că ratingurile au fost menţinute, „la fel şi perspectivele pentru această perioadă”.

„Ratingurile au fost menţinute, la fel şi perspectivele pentru această perioadă, pentru partea de primăvară. Pe de altă parte, au în componenţă sau ţin cont de rata dobânzii de politică monetară şi, mai ales, de rata dobânzii Lombard la care banca centrală a fiecărei ţări construieşte facilitatea de creditare. Iată, noi avem acum un Lombard de 4% - şi, nu în ultimul rând, incumbă inflaţia. Cât timp vei avea avea inflaţie, vei avea dobânzi foarte ridicate”, a mai spus Câciu.

El a subliniat că România nu se află pentru prima oară în topul dobânzilor în Europa.

„Cred că sunt 10 ani de zile de când România se împrumută foarte scump, dar acest lucru vine din context structural şi aţi pus această întrebare: aducerea ratingului într-o zonă de favorabilitate, de creştere a ratingurilor de ţară. Pentru acest lucru este nevoie de foarte multă reformă structurală în România şi, mai ales, de reformă economică, iar politica guvernamentală se duce către această zonă, aşa cum am spus, reconversia de la economia de consum către economia de producţie”, a adăugat ministrul Finanţelor.

În opinia sa, este nevoie de valoare adaugată, de mai multă forţă de muncă calificată.

Pe de altă parte, Adrian Câciu a precizat că România are cea mai ridicată rată de dobândă care se aplică la titlurile de stat pe maturităţile mari.

„Un alt aspect de observat apropo de critica referitoare la dobânzi, aş vrea să observaţi că România are cea mai ridicată rată de dobândă care se aplică la titlurile de stat pe maturităţile mari, iar celelalte maturităţi sunt la rate de dobândă mai mică. Dacă vă veţi uita la Ungaria şi Polonia veţi vedea ca anticipaţiile pe termen mediu şi scurt la aceste fonduri naţionale sunt mult mai ridicate decât maturităţile mari, dobânzile la maturităţi mari. Ce ne spune aceasta? Că anticipaţiile investitorilor pe celelalte ţări sunt unele care incumbă o serie de riscuri, respectiv o inflaţie în creştere şi, atunci, ratele pe termen scurt şi mediu sunt mai ridicate. România are o abordare din punctul meu de vedere corectă: la maturităţi mari, dobânzi mai ridicate, iar la maturităţi mici dobânzi mai scăzute”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a fost invitat, miercuri, la dezbaterea "Ora Guvernului" din plenul Senatului, solicitată de grupul parlamentar al USR.

