Grindeanu spune că are susținerea filialelor PSD din Regiunea Sud-Vest pentru ieșirea de la guvernare. „Nu putem fi prizonieri”

grindeanu psd
Câciu: Bolojan nu ne-a fost partener cu adevărat. Țara merge într-o direcție greșită

Președintele PSD Sorin Grindeanu a transmis, vineri, un mesaj ferm după prima întâlnire regională cu filialele partidului din Regiunea Sud-Vest și a afirmat că social-democrații nu pot susține „o falsă stabilitate” care nu aduce prosperitate românilor.

„Nu putem fi prizonierii unei guvernări care ia pâinea de pe masa românilor! Aceasta este concluzia primei întâlniri regionale cu filialele PSD din Regiunea Sud-Vest, unde toți colegii mei au fost de acord că nu putem sta la nesfârșit de dragul unei false stabilități care nu aduce prosperitate. Nu vom fi complici la o guvernare care ia decizii unilaterale și ignoră soarta românilor!”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Liderul PSD a precizat că a discutat cu primari, șefi de Consilii Județene și consilieri locali din Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj, care i-au transmis nemulțumirile oamenilor din comunități.

„Oamenii din comunitățile lor nu mai acceptă o guvernare care să se ascundă în spatele scuzelor. De aceea, orice decizie vom lua, o vom face gândindu-ne exclusiv la interesul românilor!”, a subliniat președintele PSD.

Grindeanu a mulțumit colegilor din regiune pentru „curajul de a spune lucrurilor pe nume” și a avertizat că problemele semnalate în Sud-Vest se regăsesc în toată țara.

„Sărăcia se vede peste tot și se simte de către toți românii”, a conchis liderul social-democrat.

Oltenia a fost primul punct al consultărilor regionale ale PSD.

Organizația PSD Olt a găzduit prima întâlnire regională de lucru a social-democraților, care deschide seria consultărilor pe care conducerea partidului le va avea în perioada următoare în toate regiunile țării.

Conducerea PSD a decis că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe 20 aprilie, chiar dacă liderii formațiunii au anunțat încă din decembrie anul trecut o consultare internă. Până atunci, liderii partidului vor avea discuții cu membrii din teritoriu.

Câciu: Bolojan nu ne-a fost partener cu adevărat. Țara merge într-o direcție greșită

La rândul său, deputatul PSD Adrian Câciu afirmă că social-democrații nu pot rămâne „pasivi” în actuala formulă de guvernare și susține că premierul Ilie Bolojan nu a fost un partener real pentru partid.

„Să spunem lucrurilor pe nume! Nouă, celor din PSD, premierul Bolojan nu ne-a fost partener cu adevărat”, a transmis Câciu, vineri pe Facebook.

Social-democratul acuză „refuzuri repetate” și „tergiversarea preluării propunerilor PSD”, dar și măsuri pe care le consideră arbitrare și care, în opinia sa, afectează în special electoratul PSD.

„Măsurile sale arbitrare afectează grav și preponderent electoratul PSD – oamenii cu venituri mici și medii, pensionarii, familiile cu copii și comunitățile din mediul rural și agricultură”, a susținut acesta.

Adrian Câciu afirmă că direcția actuală a guvernării este greșită și invocă percepția publică.

„Țara merge într-o direcție greșită. 8 români din 10 spun clar și răspicat acest lucru! PSD i-a auzit și i-a înțeles”, a declarat fostul ministru de Finanțe.

În acest context, Câciu spune că partidul va face o analiză extinsă a guvernării și va lua o decizie în perioada următoare.

„Să-i transmitem atât premierului Bolojan, cât și celorlalte partide din Coaliție că noi nu mai putem asista pasivi la această operațiune de distrugere sistematică a bazei electorale a PSD și a primarilor noștri. De aceea facem analiza extinsă a guvernării, am deschis seria întâlnirilor și discuțiilor regionale și pe 20 aprilie ne vom pronunța și vom decide ce trebuie să facem în perioada următoare”, a mai spus social-democratul.

El a dat asigurări că decizia partidului va fi una „asumată și rațională”.

„Îi asigurăm pe toți românii că vom lua o decizie asumată, rațională, dictată exclusiv de interesul oamenilor”, a conchis Adrian Câciu.

