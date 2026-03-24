Ministrul Muncii, Florin Manole, oferă asigurări că pensiile vor fi virate înainte de Paște, însă susține că atacarea bugetului la CCR ar putea însemna o întârziere privind virarea ajutoarelor one-off tot în luna aprilie.

Florin Manole a fost întrebat marți, pe holurile Parlamentului, dacă mai este timp suficient pentru a fi virate ajutoarele pentru pensionari înainte de Paște după ce AUR a atacat legea bugetului la CCR/

„O să avem o discuție și astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie. Dar da, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar. Chiar nu înțeleg, această decizie AUR înseamnă că se poate întârzia cu banii”, a precizat ministrul.

Social-democratul a oferit, însă, asigurări că nu vor fi probleme cu plata pensiilor în aprilie. „Nu va fi nicio problemă, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paște”.

Alianța pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituțională legea bugetului de stat pentru anul 2026. Reprezentanții partidului susțin că proiectul este „profund viciat” și împotriva cetățenilor, favorizând interesele Guvernului Bolojan. CCR va analiza sesizarea AUR pe 26 martie.

