Biroul Politic Național al PNL intră în ședință astăzi, de la ora 17:00. În urma neînțelegerilor din Coaliția de guvernare și a blocajului din timpul negocierilor privind bugetul de stat, liberalii au avansat și ei, pe modelul PSD, scenariul trecerii în Opoziție.

ACTUALIZARE 14:40 „Fără îndoială vom discuta despre atmosfera din Coaliție, pentru că vedem de dimineața până seara acuzații la adresa premierului”, a declarat deputatul PNL Mircea Fechet în direct la Digi24, întrebat dacă mai este luat în calcul scenariul trecerii în Opoziție.

Știrea inițială

Conducerea PNL se reunește la Vila Lac din Capitală luni, de la ora 17:00. Reuniunea vine în contextul în care ședința programată pentru weekend-ul trecut, la Sibiu, a fost anulată după ce programul adoptării bugetului în Parlament a fost prelungit.

Biroul Politic Național al PNL ar fi urmat să analizeze starea guvernării și evaluarea obiectivelor asumate şi implementate la nivel guvernamental. Surse liberale susțineau că se ia în calcul inclusiv scenariul în care partidul să treacă în Opoziție, având în vedere neînțelegerile din Coaliție și dacă blocajul din negocierile privind bugetul de stat ar fi persistat.

Scenariul privind ieșirea PNL de la guvernare a fost menționat inclusiv de deputatul PNL Mircea Fechet, care a spus că dacă partidul va constata că există o nouă majoritate PSD-AUR care „să ducă bugetul în derizoriu”, atunci premierul Ilie Bolojan nu va accepta acest lucru.

„Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a spus Fechet la Prima News.

Citește și: Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal spune care este scenariul „inacceptabil” pentru Bolojan

Sorin Grindeanu a reacționat și el cu privire la scenariul intrării PNL în Opoziție. Liderul PSD a precizat că dacă liberalii aleg să iasă de la guvernare, atunci „ne îndreptăm spre anticipate”.

„Bolojan, ca peștele în apă la USR”

Social-democrații îl leagă pe Ilie Bolojan de USR. În ședința conducerii PSD, care a avut loc luni dimineață, Sorin Grindeanu le-a transmis participanților că „Ilie Bolojan e USR-ist” și că s-a simțit „ca peștele în apă” la Congresul partidului condus de Dominic Fritz.

Citește și: „L-ați văzut pe Bolojan cum era ca peștele în apă la Congresul USR?” | Sorin Grindeanu, în ședința conducerii PSD (stenograme)

Editor : A.G.