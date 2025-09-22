Live TV

BUCURESTI - REPATRIOT SUMMIT - 3 OCT 2024
Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Resursele României, o oportunitate nevalorificată

Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București, consideră că reformele inițiate de premierul Ilie Bolojan trebuie continuate, chiar dacă există critici sau greșeli. El a avertizat că instabilitatea politică afectează imaginea României și descurajează investițiile, luni, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24.

„Eu știu companii mari care voiau să intre aici și s-au oprit să vadă cum se dezvăluiesc lucrurile. Poate domnul Bolojan a făcut greșeli, poate nu, dar trebuie mers înainte aici. Nu trebuie fiecare lucru să încerci să-l dai jos zi după zi, trebuie să dai României o șansă să-și revină economic”, a declarat fostul ambasador.

Zuckerman a atras atenția și asupra pericolului ca România să-și piardă ratingul de țară: „Acum e la triple B minus, un nivel deasupra junk. Dacă ajunge junk, dobânzile la împrumuturi se dublează, dacă nu mai mult, iar multe instituții financiare nici nu permit achiziția de datorii sub acest prag. Ar fi groaznic”, a spus el.

Resursele României, o oportunitate nevalorificată

Fostul ambasador a subliniat că România are nevoie urgentă de politici care să stimuleze dezvoltarea economică și exploatarea resurselor naturale. În opinia sa, doar o direcție clară și stabilă poate reda încrederea investitorilor și poate permite economiei să se dezvolte.

„Acum trebuie să ne uităm cum să se dezvolte economia. Trebuie să dăm drumul la mine. România este foarte bogată: cupru, aur, pământuri rare, tot felul de lucruri. Trebuie să dăm drumul la gaz şi petrol, rezervele din Marea Neagră sunt cele mai mari din Europa, pentru că astea din Norvegia au scăzut. Şi e numai în Marea Neagră, numai o companie care extrage gaz acum. De ce? Şi-a durat 13 ani pentru ea să scoată. Trebuie să le dăm drumul”, a afirmat Zuckerman.

