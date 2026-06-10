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Comisia Europeană propune un buget UE de aproape 200 de miliarde de euro pentru 2027. Unde vor merge cei mai mulți bani

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bani, fonduri UE, euro
Proiectul de buget are o valoare totală de 199,9 miliarde de euro în angajamente și este ultimul din actualul cadru financiar multianual 2021-2027. Foto: Getty Images
Din articol
Apărarea și Ucraina devin priorități tot mai importante Coeziunea și agricultura rămân printre cele mai finanțate domenii Fonduri pentru competitivitate, infrastructură și Erasmus+ Mai mulți bani pentru migrație și protecția frontierelor

Comisia Europeană a propus miercuri un buget de aproape 200 de miliarde de euro pentru anul 2027, cu accent pe apărare, competitivitate economică, energie și sprijinul pentru Ucraina. Agricultura și politica de coeziune rămân, în continuare, printre cei mai mari beneficiari ai bugetului european.

Proiectul de buget are o valoare totală de 199,9 miliarde de euro în angajamente și este ultimul din actualul cadru financiar multianual 2021-2027.

Executivul european arată că proiectul vine după mai mulți ani marcați de pandemie, criza energetică, inflație, războiul din Ucraina și tensiuni geopolitice tot mai mari, la care s-au adăugat în ultimele luni efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie și economiei europene.

„Proiectul de buget pentru 2027 vine după o serie de evoluții critice din ultimii ani, inclusiv o pandemie mondială, o criză energetică și creșterea inflației, revenirea războiului pe continentul european, precum și tensiunile geopolitice tot mai mari. Din nou, în ultimele luni, criza din Orientul Mijlociu a afectat o gamă largă de sectoare economice, din cauza creșterii prețurilor la energie, care au condus la o perspectivă mai volatilă pentru creșterea economică și inflație în Europa”, se arată în documentul prezentat de Comisia Europeană.

Bruxelles-ul vrea ca statele membre să folosească mai mult fondurile europene pentru noile priorități ale Uniunii, precum competitivitatea, apărarea, locuințele accesibile, reziliența la apă și tranziția energetică. Pentru aceste domenii sunt propuse inclusiv mecanisme de prefinanțare și o contribuție mai mare din partea UE.

Apărarea și Ucraina devin priorități tot mai importante

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a împins apărarea mai sus pe agenda financiară a Uniunii Europene. Pentru securitate și apărare sunt propuse alocări de 3,06 miliarde de euro, bani care ar urma să susțină investițiile în cercetare militară, dezvoltarea industriei europene de apărare, mobilitatea militară și reziliența strategică.

Bugetul este corelat și cu Planul ReArm Europe/Readiness 2030 și este completat de instrumentul SAFE, destinat achizițiilor publice comune în domeniul apărării și investițiilor realizate de statele membre.

Sprijinul pentru Ucraina continuă prin Mecanismul pentru Ucraina și printr-un nou împrumut de sprijin în valoare de 1,15 miliarde de euro.

Coeziunea și agricultura rămân printre cele mai finanțate domenii

Cea mai mare parte a bugetului european pentru 2027 ar urma să meargă către politica de coeziune și programele de reziliență și valori.

Pentru acest capitol sunt prevăzute alocări totale de 75,76 miliarde de euro, dintre care 58,48 miliarde de euro sunt destinate coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Un alt capitol major este cel destinat resurselor naturale și mediului, care ar urma să primească 57,23 miliarde de euro. Din această sumă, peste 40,55 miliarde de euro reprezintă cheltuieli legate de piață și plăți directe din agricultură.

Executivul european a subliniat că agricultura rămâne esențială atât pentru securitatea alimentară a Uniunii, cât și pentru stabilitatea economică și dezvoltarea zonelor rurale.

Fonduri pentru competitivitate, infrastructură și Erasmus+

Printre domeniile care primesc finanțări consistente se numără piața unică, inovarea și sectorul digital, cu aproape 21,9 miliarde de euro.

Vor continua să primească finanțări și programele considerate strategice pentru competitivitatea Uniunii Europene, precum Erasmus+, Mecanismul pentru Interconectarea Europei și Programul privind piața unică.

Pentru domeniul „Vecinătate și întreaga lume”, care include finanțările externe ale Uniunii Europene, sunt prevăzute alocări de 15,46 miliarde de euro.

În același timp, administrația publică europeană ar urma să beneficieze de 13,65 miliarde de euro, iar alte 5,87 miliarde de euro sunt propuse pentru instrumente speciale tematice.

Mai mulți bani pentru migrație și protecția frontierelor

Bugetul pentru 2027 include și fonduri suplimentare pentru implementarea Pactului privind migrația și azilul. Fondul pentru azil, migrație și integrare și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize ar urma să primească suplimentări de 1,2 miliarde de euro în 2027.

În total, pentru migrație și gestionarea frontierelor sunt prevăzute aproape 5,8 miliarde de euro.

Proiectul de buget pentru 2027 urmează să fie negociat și aprobat oficial de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026.

Acesta este ultimul buget din actualul cadru financiar multianual 2021-2027 și va asigura finanțarea programelor europene până la intrarea în vigoare a viitorului buget pe termen lung pentru perioada 2028-2034.

 În proiectul de buget sunt propuse două sume pentru fiecare program – angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la finanțarea care poate fi convenită prin contracte într-un anumit an, iar „plățile” se referă la banii plătiți efectiv. Toate sumele sunt în prețuri curente.

Editor : A.D.

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