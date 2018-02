Consiliul pentru IMM-uri vrea același Cod Fiscal până în 2020

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) solicită noului guvern predictibilitate, stabilitate şi transparenţă, pentru atingerea obiectivelor mediului de afaceri prin nemodificarea Codului fiscal până la finalul mandatului în 2020. Codul a suferit anul trecut câteva sute de modificări.

Pe lângă un Cod Fiscal neschimbat măcar câțiva ani, Consiliul pentru IMM mai cere stimularea investiţiilor în incubatoare de afaceri, parcuri ştiinţifice/tehnologice şi a parcurilor industriale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului. CNIPMMR solicită înfiinţarea băncii pentru IMM-uri, care să susţină creditarea IMM-urilor şi a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători.

”Consiliul cere totodată debirocratizarea sistemului, astfel încât niciunui întreprizător să nu îi fie solicitat un act sau o informaţie pe care o altă instituţie publică o deţine”, spune preşedintele CNIPMMR, Florin Jianu, potrivit News.ro.

Peste 200 de articole modificate în 2017

Anul trecut au fost modificate şi completate 261 de articole din Codul fiscal, prin zece acte normative, în timp ce media modificărilor anuale ale Codului Fiscal la nivel european a diverselor aspecte tehnice, în niciun caz fundamentale, este de 50, au arătat datele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

“În România, numai în acest an, am avut 261 de modificări ale Codului Fiscal. De asemenea, timpul mediu de dezbatere cu partenerii sociali şi stakeholderii pentru implementarea masurilor de modificare a legislaţiei cu incidenţă asupra mediului economic, este de trei ani. În România, am atins un record nemaiîntâlnit de zero zile (a se vedea ultima OUG de modificare a dialogului social)”, declara preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Jianu.

Consiliul arată că modificările/complertările Codul fiscal nu au respectat normele de tehnică legislativă şi principiile fiscalităţii şi dialogului social.

”Cele 261 de modificări au afectat încrederea IMM-urilor în sistemul fiscal şi au implicat costuri ridicate de modificare a programelor de contabilitate, de consultanţă şi de implementare a modificărilor. Reiterez faptul că este necesară asigurarea stabilităţii cadrului legal şi predictibilităţii pentru IMM-uri, cu simplificarea birocraţiei, reducerea cheltuielilor administrative şi valorificarea bunelor practici în domeniul reglementărilor fiscale din celelalte state europene”, mai spune Florin Jianu.

El sublinia la finele lui 2017 că încrederea în sistemul fiscal este o condiţie esenţială pentru investitori.

”Studiile realizate în prezent la nivel mondial scot în evidenţă că unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează deciziile de investiţii este predictibilitatea”, spune preşedintele CNIPMMR.

Jianu consideră că stabilitatea cadrului legal şi predictibilitatea mediului economic pot fi recuperate prin trecerea la un comportament de reglementare normal, pe care celelate ţări europene reuşesc să-l respecte.

Consiliul pentru IMM-uri dă ca exemplu Germania,unde există numeroase acte normative de drept fiscal, pentru diverse tipuri de impozite şi taxe, care, în general, fac obiectul unor modificări regulate. ”De obicei sunt circa 23 de modificări ale legislaţiei fiscale pe an, cu parcurgerea unei procedurii legislative ample, cu consultări ample şi cu fundamentări riguroase”, spun oficialii CNIPMMR.

De asemenea, în Polonia, pentru modificarea reglementărilor fiscale sunt realizate analize şi consultările ample şi îndelungate, cu fundamentări şi analize de impact, de exemplu pentru plata divizată a TVA-ului consultările au durat doi ani.

În Marea Britanie, se realizează totodată ample analize şi consultări pentru modificarea reglementărilor fiscale.