Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie şi zeci de staţii de carburant, este în atenţia autorităţilor, el anunţând că dacă aceasta îşi va vinde operaţiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacţia şi are dreptul de a se opune acesteia, în situaţia în care oficialii au îndoieli cu privire la cumpărător.

„Orice tranzacţie de genul acesta care are loc în România este analizată şi autorizată de o comisie, CEISD (n.r. - Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe). Deci orice va decide Lukoil să transfere ar trebui să treacă printr-un filtru al statului român şi care are drept de veto, nu ştiu dacă are argumente, desigur, dar are drept de veto. Dacă observăm că respectiva companie are legături cu Federaţia Rusă sau se află sub sancţiuni sau avem bănuieli că respectiva companie nu îşi doreşte, de fapt, să fie un investitor şi aşa mai departe şi este doar un paravan, atunci statul român are drept de veto şi va exista o astfel de analiză”, a afirmat Radu Burnete.

În ceea ce priveşte chestiunea funcţionării pe viitor a rafinăriei Lukoil şi impactul unei eventuale sistări a activităţii acesteia asupra pieţei de carburant din România, Radu Burnete afirmă că în urma activităţii Lukoil se asigură aproximativ 25% din capacitatea de rafinare, iar o parte din produsele rafinate la Ploieşti este trimisă în republica Moldova. El a explicat că în această perioadă, când rafinăria de la Ploieşti operată de Lukoil este oprită pentru revizie, carburantul pe care îl asigura aceasta este suplinit din importuri şi de la celelalte companii furnizoare.

Burnete este de părere că posibilitatea achiziţionării activelor Lukoil din România de către statul român „e o ipoteză care nu poate fi exclusă”, dar subliniază că Lukoil decide cui vinde operaţiunile.

Referitor la compania din Cipru căreia Lukoil a anunţat că ar putea vinde activele din România, Burnete a spus că este „o companie care ridică semne de întrebare”, fără a face comentarii suplimentare pe acest subiect, explicând că sunt alte autorităţi ale statului care spun „dacă aceste semne de întrebare sunt justificate”.

Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestor companii, într-un nou pachet de sancţiuni americane.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil în Statele Unite, precum şi intedicţia impusă tuturor companiilor americane de a face afaceri cu cele două companii.

Compania petrolieră Lukoil a anunţat apoi că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor. În octombrie, Lukoil a declarat că a acceptat oferta Gunvor - înregistrată în Cipru şi cu sediul operaţional la Geneva - de a cumpăra activele sale din străinătate. Gunvor a anunţat joi că şi-a retras propunerea de a cumpăra activele din străinătate ale companiei energetice ruse Lukoil după ce Trezoreria SUA a numit-o „marioneta” Rusiei şi a semnalat că Washingtonul se opune tranzacţiei.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil, că autorităţile sunt preocupate de ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că nu vor rămâne istorie.

„Decizia Statele Unite cu privire la aceste sancţiuni pe plan internaţional nu este o decizie care are legătură cu decizia Guvernului României. Cu privire la aceste sancţiuni care au fost aplicate acestor companii, suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. Ştiu că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă”, a spus ministrul Economiei, despre sancţiunile aplicate companiei Lukoil.

POLITICO a comentat că decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni. Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, scrie POLITICO.

