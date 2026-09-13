Un nou atac raportat asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz alimentează temerile legate de aprovizionarea cu petrol

Serviciile de monitorizare maritimă au primit, duminică, noi raportări privind un atac asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, alimentând îngrijorările legate de ameninţările legate de Iran la adresa aprovizionării cu energie, după ce Arabia Saudită a închis un oleoduct vital.

Agenţia UKMTO, afiliată marinei britanice, a declarat că a primit un raport privind lovirea unei nave de către un proiectil în timp ce aceasta traversa Strâmtoarea Ormuz. Amploarea pagubelor şi starea echipajului erau necunoscute până duminică dimineaţă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Raportul UKMTO a fost publicat la o zi după ce Arabia Saudită a anunţat că a închis temporar conducta Est-Vest ca măsură de precauţie, în urma unui atac cu drone despre care atât Bagdadul, cât şi Riadul au afirmat că a avut originea în Irak, unde îşi desfăşoară activitatea miliţiile susţinute de Iran.

Atacurile continue din cadrul războiului din Orientul Mijlociu, care se extinde, ar putea determina o creştere şi mai mare a preţurilor la energie, după o săptămână în care preţul ţiţeiului Brent a depăşit din nou pragul de 100 de dolari pe baril.

Conducta Est-Vest, lungă de 1.200 km (745 mile), care traversează Peninsula Arabică, a servit drept principala rută de ieşire pentru aprovizionarea globală cu petrol din Orientul Mijlociu în ultimele şase luni, în timp ce Strâmtoarea Ormuz a fost în mare parte blocată de război.

Aceasta a transportat între 4 şi 5 milioane de barili pe zi, reprezentând 4% până la 5% din aprovizionarea globală, scutind Arabia Saudită de impactul cel mai puternic al perturbărilor care au paralizat alţi exportatori de petrol şi gaze din Golf.

Nu a existat nicio revendicare imediată a responsabilităţii pentru atacurile asupra conductei. Imaginile din satelit au arătat fum negru ridicându-se dintr-o zonă a conductei situată la sud de Medina. Atacul a provocat câţiva răniţi şi pagube care erau în curs de evaluare, a declarat Ministerul de Externe saudit, fără a oferi detalii privind impactul asupra exporturilor.

Preşedintele SUA, Donald Trump, aflat în vizită în Irlanda pentru a participa la un turneu de golf la unul dintre complexurile sale turistice, a afirmat că probabil Iranul este de vină.

Sâmbătă, Apărarea Civilă saudită a declarat într-un comunicat că un proiectil lansat de houthi a rănit două persoane în regiunea Jazan şi a avariat mai multe clădiri, inclusiv o moschee.

Liderul saudit solicită ajutor militar

Preţurile petrolului au crescut vertiginos în ultima săptămână, iar preţul de vânzare cu amănuntul al motorinei în Statele Unite a depăşit nivelul record de 6 dolari pe galon, pe fondul atacurilor lansate atât de Statele Unite, cât şi de Iran asupra petrolierelor, precum şi al avansului grupării Houthi din Yemen – aliniată Iranului – de-a lungul Mării Roşii, ceea ce ar putea extinde perturbările la o altă rută petrolieră importantă.

Washingtonul se confruntă acum cu o dilemă: să ajute sau nu Arabia Saudită în lupta împotriva grupării Houthi, riscând o extindere şi mai mare a conflictului.

Conducătorul de facto al Arabiei Saudite, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, l-a sunat, joi, pe Trump şi a solicitat ajutor militar din partea SUA pentru combaterea grupării Houthi, au declarat trei surse pentru Reuters. Acestea au precizat că prinţului i s-a comunicat că Washingtonul nu va interveni direct deocamdată, dar va oferi sprijin în materie de informaţii.

Trump a confirmat, sâmbătă, că a vorbit cu prinţul moştenitor şi a declarat că şi Houthi au contactat telefonic administraţia sa, solicitând Washingtonului să nu se implice direct în conflict.

Patru surse din cadrul guvernului yemenit au declarat pentru Reuters că Houthi au capturat, vineri, insula strategică Perim, situată în mijlocul strâmtorii Bab el-Mandeb — ”Poarta Lacrimilor” de la gura Mării Roşii.

Un oficial iranian minimizează importanţa întâlnirii din Oman

Nu au mai avut loc discuţii între Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt conflictului de la acordul din iunie, care s-a prăbuşit în câteva săptămâni.

Într-o postare pe X, sâmbătă, Ebrahim Azizi, şeful comisiei de securitate naţională a parlamentului iranian, a declarat: „Atâta timp cât partea americană nu acceptă toate condiţiile Iranului, dialogul şi negocierile sunt inutile”.

Ministerul de Externe al Iranului a anunţat, vineri, că Iranul va participa, luni, la o întâlnire cu statele arabe din Golf, în Oman, în cadrul căreia se va discuta viitorul Strâmtorii Ormuz.

Însă un înalt oficial iranian, care a vorbit, sâmbătă, cu Reuters sub condiţia anonimatului, a minimizat şansele unui progres, afirmând că întâlnirea, convocată la iniţiativa Omanului, are ca scop discutarea unor chestiuni, inclusiv a strâmtorii, dar nu se aşteaptă ca aceasta să conducă la semnarea unui acord.

Un acord privind rutele de traversare a strâmtorii între Iran şi Oman va fi prezentat în cadrul întâlnirii de luni, la care va participa şi Irakul, dar strâmtoarea nu se va redeschide decât dacă sunt îndeplinite cele şapte condiţii transmise de Iran către SUA, a declarat o sursă pentru agenţia de ştiri Tasnim, fără a oferi detalii.

Iranul doreşte să-i fie recunoscut controlul asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce i-ar permite să perceapă taxe de la navele care o traversează, lucru pe care Washingtonul îl respinge. Omanul, care controlează malul opus al strâmtorii, afirmă că negociază cu acordul altor state din regiune.

Editor : M.B.