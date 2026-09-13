Live TV

Un nou atac raportat asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz alimentează temerile legate de aprovizionarea cu petrol

Data publicării:
stramtoarea ormuz - nave
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Liderul saudit solicită ajutor militar Un oficial iranian minimizează importanţa întâlnirii din Oman

Serviciile de monitorizare maritimă au primit, duminică, noi raportări privind un atac asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, alimentând îngrijorările legate de ameninţările legate de Iran la adresa aprovizionării cu energie, după ce Arabia Saudită a închis un oleoduct vital.

Agenţia UKMTO, afiliată marinei britanice, a declarat că a primit un raport privind lovirea unei nave de către un proiectil în timp ce aceasta traversa Strâmtoarea Ormuz. Amploarea pagubelor şi starea echipajului erau necunoscute până duminică dimineaţă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Raportul UKMTO a fost publicat la o zi după ce Arabia Saudită a anunţat că a închis temporar conducta Est-Vest ca măsură de precauţie, în urma unui atac cu drone despre care atât Bagdadul, cât şi Riadul au afirmat că a avut originea în Irak, unde îşi desfăşoară activitatea miliţiile susţinute de Iran.

Atacurile continue din cadrul războiului din Orientul Mijlociu, care se extinde, ar putea determina o creştere şi mai mare a preţurilor la energie, după o săptămână în care preţul ţiţeiului Brent a depăşit din nou pragul de 100 de dolari pe baril.

Conducta Est-Vest, lungă de 1.200 km (745 mile), care traversează Peninsula Arabică, a servit drept principala rută de ieşire pentru aprovizionarea globală cu petrol din Orientul Mijlociu în ultimele şase luni, în timp ce Strâmtoarea Ormuz a fost în mare parte blocată de război.

Aceasta a transportat între 4 şi 5 milioane de barili pe zi, reprezentând 4% până la 5% din aprovizionarea globală, scutind Arabia Saudită de impactul cel mai puternic al perturbărilor care au paralizat alţi exportatori de petrol şi gaze din Golf.

Nu a existat nicio revendicare imediată a responsabilităţii pentru atacurile asupra conductei. Imaginile din satelit au arătat fum negru ridicându-se dintr-o zonă a conductei situată la sud de Medina. Atacul a provocat câţiva răniţi şi pagube care erau în curs de evaluare, a declarat Ministerul de Externe saudit, fără a oferi detalii privind impactul asupra exporturilor.

Preşedintele SUA, Donald Trump, aflat în vizită în Irlanda pentru a participa la un turneu de golf la unul dintre complexurile sale turistice, a afirmat că probabil Iranul este de vină.

Sâmbătă, Apărarea Civilă saudită a declarat într-un comunicat că un proiectil lansat de houthi a rănit două persoane în regiunea Jazan şi a avariat mai multe clădiri, inclusiv o moschee.

Liderul saudit solicită ajutor militar

Preţurile petrolului au crescut vertiginos în ultima săptămână, iar preţul de vânzare cu amănuntul al motorinei în Statele Unite a depăşit nivelul record de 6 dolari pe galon, pe fondul atacurilor lansate atât de Statele Unite, cât şi de Iran asupra petrolierelor, precum şi al avansului grupării Houthi din Yemen – aliniată Iranului – de-a lungul Mării Roşii, ceea ce ar putea extinde perturbările la o altă rută petrolieră importantă.

Washingtonul se confruntă acum cu o dilemă: să ajute sau nu Arabia Saudită în lupta împotriva grupării Houthi, riscând o extindere şi mai mare a conflictului.

Conducătorul de facto al Arabiei Saudite, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, l-a sunat, joi, pe Trump şi a solicitat ajutor militar din partea SUA pentru combaterea grupării Houthi, au declarat trei surse pentru Reuters. Acestea au precizat că prinţului i s-a comunicat că Washingtonul nu va interveni direct deocamdată, dar va oferi sprijin în materie de informaţii.

Trump a confirmat, sâmbătă, că a vorbit cu prinţul moştenitor şi a declarat că şi Houthi au contactat telefonic administraţia sa, solicitând Washingtonului să nu se implice direct în conflict.

Patru surse din cadrul guvernului yemenit au declarat pentru Reuters că Houthi au capturat, vineri, insula strategică Perim, situată în mijlocul strâmtorii Bab el-Mandeb — ”Poarta Lacrimilor” de la gura Mării Roşii.

Un oficial iranian minimizează importanţa întâlnirii din Oman

Nu au mai avut loc discuţii între Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt conflictului de la acordul din iunie, care s-a prăbuşit în câteva săptămâni.

Într-o postare pe X, sâmbătă, Ebrahim Azizi, şeful comisiei de securitate naţională a parlamentului iranian, a declarat: „Atâta timp cât partea americană nu acceptă toate condiţiile Iranului, dialogul şi negocierile sunt inutile”.

Ministerul de Externe al Iranului a anunţat, vineri, că Iranul va participa, luni, la o întâlnire cu statele arabe din Golf, în Oman, în cadrul căreia se va discuta viitorul Strâmtorii Ormuz.

Însă un înalt oficial iranian, care a vorbit, sâmbătă, cu Reuters sub condiţia anonimatului, a minimizat şansele unui progres, afirmând că întâlnirea, convocată la iniţiativa Omanului, are ca scop discutarea unor chestiuni, inclusiv a strâmtorii, dar nu se aşteaptă ca aceasta să conducă la semnarea unui acord.

Un acord privind rutele de traversare a strâmtorii între Iran şi Oman va fi prezentat în cadrul întâlnirii de luni, la care va participa şi Irakul, dar strâmtoarea nu se va redeschide decât dacă sunt îndeplinite cele şapte condiţii transmise de Iran către SUA, a declarat o sursă pentru agenţia de ştiri Tasnim, fără a oferi detalii.

Iranul doreşte să-i fie recunoscut controlul asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce i-ar permite să perceapă taxe de la navele care o traversează, lucru pe care Washingtonul îl respinge. Omanul, care controlează malul opus al strâmtorii, afirmă că negociază cu acordul altor state din regiune.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
3
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
2026-09-01-0784
4
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
nazare nunta miri
5
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Digi Sport
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rebeli Houthi
Avansul Houthi în Yemen pune SUA într-o nouă situație dificilă. O a doua strâmtoare ar putea fi controlată de Iran prin aliații săi
Imagini satelit
Iranul a utilizat imagini din satelit oferite de China pentru a ucide soldați americani în Iordania (WSJ)
Iranian President Masoud Pezeshkian
Președintele Iranului, mesaj pentru SUA: Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”. Ce spune despre război
sonda de titei petrol la apus
AIE avertizează că sistemul de rafinare a petrolului este „împins la limită”. Prognoza pentru oferta globală a fost redusă din nou
vladimir putin in birou
Iranul şi Rusia critică presiunile occidentale şi cer BRICS să reducă dependenţa de dolar. Putin: Suntem vizați de 30.000 de sancţiuni
Recomandările redacţiei
conducta gaze
„Griji peste griji”: Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă în...
umbrela si soare
Meteorologii anunță o încălzire a vremii, după episodul cu ploi și...
nicusor dan inquam
Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție...
o mana robotica apasa pe un buton din care ies circuite
Un alt atac „ascuns” OpenAI iese la iveală. Șeful Anthropic cere...
Ultimele știri
Alegeri parlamentare în Suedia. Extrema dreaptă, la un pas de a ajunge la guvernare
Elena Rîbakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat US Open
Rusia a atacat sudul Ucrainei. Explozii la Odesa și pene de curent în mai multe cartiere din Nikolaev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Fanatik.ro
Bunul prieten al lui Dan Petrescu, verdict despre sosirea antrenorului la FCSB!
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
„Baciu e ajutor de antrenor la FCSB!”. Mitică Dragomir a răbufnit în direct
Adevărul
Portul Constanța, nod strategic pentru cerealele din regiunea Mării Negre. Avertismentul unui analist: „Poate...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
„Parisul este pentru îndrăgostiți”. Jessica Biel și Justin Timberlake, escapadă romantică în Franța...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano
Pro FM
Billy Ray Cyrus, prima reacție după ce Miley a renunțat la numele „Cyrus”: „Familia înseamnă mai mult ca...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, a câștigat Premiul publicului la Veneția
Adevarul
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci...
Newsweek
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire surprinzătoare despre Mercur. Planeta a pierdut aproape 19 kilometri din diametrul său total de...
Digi Animal World
Avertismentul cercetătorilor. Fluturele morpho, care a inspirat un emoji, își pierde albastrul strălucitor
Film Now
Pamela Anderson, dezvăluire cutremurătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „A fost o condamnare...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță