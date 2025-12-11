Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie din 2026 peste 1,5 miliarde euro pentru noi scheme dedicate energiei şi eficie

Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro sub formă de granturi pentru investiţii în domeniul energiei şi eficienţei energetice la începutul anului viitor, în condiţiile în care, în România, mai mult de 70.000 MW de noi proiecte fotovoltaice se află în diferite faze de dezvoltare, având contracte de racordare deja semnate, arată datele REI, grup de companii specializat în atragerea de finanţări nerambursabile, prin fonduri europene şi ajutoare de stat.

Peste 500 de proiecte ce totalizează mai mult de 1.500 MW energie regenerabilă şi peste 2.000 MW de stocare prin baterii are în derulare echipa REI.

„Interesul pentru investiţii în parcuri fotovoltaice sau pentru creşterea eficienţei energetice în domeniul producţiei au explodat începând cu anul 2022, odată cu declanşarea crizei energetice venită ca urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia. Din 2023, autorităţile au început să pregătească o serie de programe de finanţare menite să stimuleze investiţiile în domeniul energiei verzi, iar în ultimii ani am asistat la o creştere fulminantă a aplicaţiilor prin schemele de finanţare, dar şi a proiectelor realizate în regie proprie. Estimările ne arată că la acest moment peste 70.000 MW de noi proiecte de energie solară au semnate contractele de racordare”, spune Roxana Mircea, managing partner REI.

Proiectele au fost depuse în perioada 2023-2025 sau se află în pregătire pentru 2026, prin diferite programe de finanţare, puse la dispoziţie de autorităţi, şi vizează, cu precădere, investiţii în domeniul fotovoltaic – parcuri fotovoltaice sau investiţii pentru consum propriu (de exemplu, hale de producţie), dar şi stocare prin baterii.

„2025 este al treilea an consecutiv când contractam aproximativ 100 proiecte pentru finanţarea investiţiilor în energie regenerabilă prin fonduri nerambursabile. În ultimii patru ani am contractat peste 400 de proiecte, atât pentru instalarea de noi capacităţi de energie regenerabilă, cât şi pentru baterii destinate stocării şi alte peste 100 de proiecte sunt în pregătire pentru a fi depuse la începutul anului viitor, prin noi scheme de finanţare anunţate de autorităţi. Este un potenţial uriaş de dezvoltare în acest sector”, a adăugat Roxana Mircea.

Peste 50% din energia produsă în Uniunea Europeană provine din surse regenerabile, arată cele mai recente date analizate de Eurostat. Astfel, în cel de-al doilea trimestru al acestui an, 54% din energia netă generată în UE a provenit din surse regenerabile, o creştere de peste 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Creşterea s-a datorat unei evoluţii importante a energiei solare, ce a generat un total de peste 120.000 GWh. Luna iunie a acestui an a fost prima din istorie în care energia solară a fost principala sursă de electricitate generată în UE.

Danemarca (94,7%), Letonia (93,4%) şi Austria (91,8%) sunt ţările din UE cu cea mai mare pondere de regenerabile din totalul energiei generate.

România se află în prima parte a clasamentului, într-o creştere accentuată, ocupând poziţia a 11-a, în faţa unor ţări ca Spania, Italia, Grecia, Polonia, Bulgaria sau Franţa.

Statistica Eurostat mai arată că cel mai mare procent de energie generată de surse regenerabile vine din panourile fotovoltaice (36,8%), urmată de eolian (29,5%) şi hidro (26%).

„Avem potenţialul de a ajunge chiar printre primele cinci ţări la nivel european în producţia de energie verde din surse regenerabile. Ţara noastră dispune deja de un bazin hidrografic impresionant, iar cu viitoarele investiţii prognozate atât în energie solară (est. 70.000 MW) şi eolian, orizontul 2030 poate aduce schimbări importante în clasament, iar România să fie un reper pentru Europa. Suntem încrezători că majoritatea proiectelor anunţate se vor materializa”, a adăugat Roxana Mircea.

Antreprenorii români şi investitorii străini au la dispoziţie, în perioada următoare, un număr de şase programe de finanţare, cu alocări totale de peste 1,5 miliarde euro, ce vizează sprijin pentru producţie, transporturi, logistică, producţie energie sau staţii de încărcare.

Fondurile pot fi folosite pentru înlocuirea echipamentelor de producţie, a parcului auto, producţie de energie, baterii pentru stocarea energiei sau staţii de încărcare pentru propriile vehicule electrice dar şi pentru public.

„Antreprenorii cu activitate în sectorul de producţie materiale de construcţii, logistică sau de transporturi au la dispoziţie, în perioada următoare, programe de finanţare ideale pentru stimularea investiţiilor în aceste sectoare, în special în privinţa înlocuirii echipamentelor vechi, energofage, a flotelor existente şi a parcului auto învechit, cu modele electrice. Este una dintre cele mai importante alocări de până acum pentru aceste sectoare, iar interesul antreprenorilor este foarte ridicat, mai ales că vizează o eficientizare a activităţii desfăşurate, integrând achiziţia de echipamente de producţie eficiente energetic cu vehicule electrice, instalarea de panouri fotovoltaice, baterii şi staţii proprii de reîncărcare, ceea ce pe termen mediu şi lung ar putea aduce economii considerabile fiecărui kilometru parcurs”, a completat Roxana Mircea.

Schema – ajutor de stat - PRO-INFRA - Înlocuire echipamente de producţie vechi de către fabrici are un buget total de 200 milioane euro. Valoarea finanţării este de maximum 15 milioane euro / beneficiar. Solicitanţi eligibili pot fi: microîntreprinderi, IMM, întreprinderi mari.

Schema – ajutor de stat - Sprijinirea investiţiilor destinate achiziţiei de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier şi feroviar de mărfuri, maritim şi pe căi navigabile interioare de pasageri şi mărfuri are un buget total de 299 milioane euro. Bugetul mediu anual este de 149,5 milioane euro.

Sunt eligibile proiectele care se încadrează în una din următoarele submăsuri:

- Submăsura 1 - achiziţia vehiculelor rutiere grele de marfă, respectiv cu o greutate brută proiectată cu încărcătură minimă de 3,5 tone, alimentate de o baterie electrică care poate fi încărcată şi reîncărcată numai prin conectarea la o sursă externă de energie electrică, pentru a se califica drept vehicule cu emisii zero;

- Submăsura 2 - achiziţia vehiculelor pentru transportul feroviar de mărfuri, pentru a se califica drept vehicule cu emisii zero;

- Submăsura 3 - achiziţia vehiculelor pentru transportul maritim sau pe căi navigabile interioare, de pasageri şi mărfuri, pentru a se califica drept vehicule cu emisii zero.

Un buget total de 299 milioane euro (cu buget mediu anual de 149,5 milioane euro) are şi schema – ajutor de stat - Înlocuirea utilajelor şi echipamentelor neperformante din punctul de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval şi aerian cu utilaje şi echipamente cu emisii zero, precum şi a vehiculelor ce asigură servicii anexe transportului feroviar şi naval, pentru a se califica drept vehicule cu emisii zero.

- Buget submăsura 1 – transport naval şi aerian - 200 milioane euro

- Buget submăsura 2 – servicii anexe transportului terestru (A) - operaţiuni de manevră feroviară sau pe apă (B) – 99 milioane euro (navigaţie, pilotaj, activităţi de remorcare şi acostare).

Schema – ajutor de stat – Promovarea infrastructurii pentru o mobilitate cu emisii zero în sprijinul întreprinderilor şi comunităţilor (e-MOVE RO) are un buget total de 250 milioane euro.

- Submăsura 1 - instalarea infrastructurii de reîncărcare atât pentru vehiculele aflate în flota întreprinderilor, cât şi accesibilă publicului – alocare: 101 milioane euro;

- Submăsura 2 - instalarea infrastructurii de reîncărcare atât pentru vehiculele aflate în flota întreprinderilor, cât şi accesibilă publicului, inclusiv producţia la faţa locului de energie electrică din surse regenerabile şi sistemele de stocare a energiei electrice din surse regenerabile – alocare: 149 milioane euro.

Schema – ajutor de stat – Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pe autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale (e-Mobility RO) are un buget total de 299 milioane euro. Beneficiari sunt: microîntreprinderi, IMM şi companii mari.

Grantul este de maximum 30 milioane euro.

Scopul programului de finanţare vizează amplasarea staţiilor pe întreg teritoriul ţării, în aşa fel încât infrastructura de reîncărcare să deservească reţelei de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale principale aflate în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau la o distanţă de cel mult 3 km pe şosea de cea mai apropiată ieşire a unui drum ce face parte din reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

Peste 650 milioane euro sunt disponibile pentru primării – investiţii în producţia de energie şi baterii.

Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) au la dispoziţie peste 500 milioane euro pentru producţia de energie din surse regenerabile coroborat şi cu baterii de stocare, program dedicat UAT care nu au mai accesat fonduri pentru a-şi produce energie pentru propriul consum. Standardul de cost pentru 1 MW fotovoltaic este de 1 milion euro, iar fotovoltaic plus stocare, 1,3 milioane euro.

Mai mult, alţi 150 milioane euro sunt disponibili pentru UAT care au accesat fonduri pentru parcuri fotovoltaice şi acum au oportunitatea de a instala baterii de stocare pentru a-şi acoperi şi costurile cu iluminatul public. Standardul de cost maximal pentru un MWh este de 400.000 euro.

