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Consiliul Concurenţei a anunțat că a câştigat procesele cu două bănci implicate în investigaţia privind stabilirea ROBOR

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decizie instanță
Foto: Guliver/Getty Images

Consiliul Concurenţei a câştigat procesele intentate de două bănci implicate în investigaţia privind stabilirea indicelui ROBOR, care au solicitat instanţelor (Judecătoria Sectorului 1 şi Curtea de Apel Bucureşti) suspendarea unor proceduri derulate legal de autoritatea de concurenţă, pentru a bloca finalizarea cazului, conform unui comunicat de presă.

„Aceste acţiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenţei nu s-a mai întâmplat aşa ceva: băncile au încercat, pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigaţiei. O companie care se consideră nevinovată merge în instanţă pentru a-şi dovedi nevinovăţia. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanţei, cerând suspendarea audierilor, a deliberărilor şi a redactării deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigaţia. Ultimul proces s-a judecat luni dimineaţă, iar instanţa a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, una dintre bănci a solicitat instanţei accesul la documente cu caracter protejat, fără a respecta procedurile legale aplicabile. Potrivit legislaţiei, părţile investigate pot solicita instanţei verificarea modului în care autoritatea a administrat probele numai după primirea deciziei cu motivarea extinsă.

Totodată, banca a cerut suspendarea organizării şedinţei de audieri, demers care ar fi avut ca efect blocarea adoptării unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenţei. În cadrul audierilor, companiile investigate îşi prezintă punctul de vedere în faţa Plenului instituţiei, înainte ca acesta să ia o decizie finală.

Cea de-a doua bancă a solicitat suspendarea deliberărilor (adoptarea deciziei) Plenului Consiliului Concurenţei, precum şi a elaborării/redactării deciziei cu motivarea extinsă, tot pentru a bloca finalizarea investigaţiei.

Instanţele au respins solicitările ca fiind inadmisibile. Sentinţele instanţelor nu sunt definitive, băncile putând formula recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Şedinţa în cadrul căreia Plenul Consiliului Concurenţei a decis sancţionarea băncilor implicate în stabilirea indicelui ROBOR a avut loc vineri, 5 iunie, iar ulterior fiecare bancă a fost informată cu privire la nivelul sancţiunii aplicate în cazul său.

În comunicat se reaminteşte că autoritatea de concurenţă a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei (710 milioane de euro) pentru încălcarea normelor de concurenţă, respectiv a Legii concurenţei şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. 

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Editor : Ș.R.

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