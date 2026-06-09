Profesorul de economie Cristian Păun a comentat declarațiile făcute în exclusivitate pentru Digi24 de Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, legate de amenzile-record de aproape 4 miliarde de lei, date instituțiilor bancare, pentru presupuse practici anticoncurențiale.

„Domnul Chirițoiu a apărut public, după isprava asta, năzbâtia asta, și a venit și a spus așa: «n-a fost înțelegere de piață, n-a fost cartel, n-a fost manipularea pieței, a fost un schimb de informații acolo, între cei care oricum trebuie să schimbe informații, că altfel n-ar fi piață, băncile doar tranzacționează pe piața asta. Dar, în schimb, le-am dat amenda maximă. Adică n-a fost nimic grav, dar le-am dat amendă maximă». Asta e prima observație pe care vreau s-o fac”, a spus Cristian Păun.

A doua observație a profesorului de economie: „[Bogdan Chirițoiu] vine și spune că a fost schimb de informații între participanții la piață…

Eu, când mă duc în piață, schimb informații. Deci ce faci tu, amendezi piața? Că așa funcționează o piață... cu schimb de informații. E exact același tip de abordare ca ANPC-ul care a amendat formula ratelor fixe la creditele bancare. Exact același tip de abordare rudimentară, fără nicio dovadă, fără niciun fundament teoretic”, a subliniat profesorul Cristian Păun.

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Editor : Ș.R.