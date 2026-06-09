Digi24 a obținut în exclusivitate raportul Consiliului Concurenței care a adus piața bancară din România în fața unei situații fără precedent, în urma investigației privind manipularea ROBOR. Amenda cumulată este de peste 700 de milioane de euro pentru instituțiile bancare vizate. Documentul pe baza căruia Consiliul Concurenței a hotârât să dea această amendă istorică face referire la reguli pe care cele zece bănci vizate le-ar fi încălcat și ar fi influențat, astfel, valoarea indicelui ROBOR. Ratele celor care au credite luate înainte de luna mai 2019 ar fi crescut ca urmare a unui schimb de informații între bănci legat de fixarea dobânzii. Motivarea deciziei Consiliului Concurenței nu a fost anunțată public deocamdată. Documentul cu decizia intrat în posesia Digi24 nu a fost confirmat de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, care a explicat că va trebui să fie publicat împreună cu motivarea, în termen de maxim 4 luni de zile. De asemenea, el a declarat, la Digi24, că raportul a fost trimis Comisiei Europene, pentru a valida decizia de a amenda băncile.

„Noi suntem mai reținuți în exprimare, stăm în limbaj administrativ. Vom ajunge în instanță cu acel caz. Nu e un cartel clasic, nu s-au întâlnit într-o seară și au spus că va fi dobânda 7%.

Au existat contacte numeroase între personalul băncilor implicate în fixarea ROBOR și sistemul cum e el aplicat permite vizualizarea cotațiilor”, spune Bogdan Chirițoiu.

El afirmă că există o bază legală, directivă UE care permite recuperarea prejudiciilor cauzate de acțiuni anticoncurențiale. „În acea lege există o aproximare, o prezumție că prețurile în cazurile unei înțelegeri concurente ar fi cu 20% mai mari”.

„Cum se pot recupera banii, trebuie în instanță deschisă o acțiune, separat de acest proces al nostru. Cei care se simt prejudiciați, trebuie ei să deschidă o acțiune civilă, lucru care nu s-a mai întâmplat în România. Legea e de câțiva ani în România și nu avem un precedent. Prejudiciile vor fi stabilite în aceste acțiuni civile.

În investigațiile noastre nu trebuie să dovedim prejudiciile, ar dura mult mai mult. Acolo unde este o faptă clară, nu trebuie să dovedești un prejudiciu”, mai explică Chirițoiu.

„Nu confirm sau infirm că aveți raportul autentic”

Președintele Consiliului Concurenței a precizat că raportul prezentat are caracter confidențial. „Dvs l-ați obținut, felicitări, eu nu o să vă confirm și nu o să vă infirm că aveți raportul autentic”.

„Acum o să vă dezamăgesc. Detaliile modului cum am judecat acest caz le veți vedea în momentul în care documentul va fi gata și va fi făcut public. Momentan nu avem decât acuzația în general și sancțiunile care sunt aplicate.

În momentul de față avem un verdict. Verdictul spune că a fost încălcată legea concurenței și că se vor aplica sancțiuni. În momentul când avem varianta neconfidențială, veți primi decizia, care înseamnă motivarea.

Noi discutăm ce doriți să discutăm, dar până nu avem decizia Consiliului nu putem spune pe ce bază s-a luat. Raportul are o mulțime de afirmații, acum speculăm. El a fost discutat cu băncile în audiere, acum el urmează ca pe baza lui să avem decizia, pe baza ei ne judecăm, nu pe raport. Acum e prematur să discutăm pe ce bază de raport va ieși decizia”, mai transmite șeful Consiliului Concurenței.

Termen de 4 luni pentru a publica decizia finală privind sancțiunile. „Cu ea intrăm în instanță”

Bogdan Chirițoiu susține că raportul prezentat de Digi24 este un document intern aflat în lucru.

„Claudiu, tu nu ai o decizie, ai un document de lucru, tu vei primi decizia Consiliului Concurenței. E un document intern, nu e un document care merge în instanță.

Eu am explicat și acum explic a treia oara. Ăsta nu e un document al Consiliului Concurenței. Documentul Consiliului e semnat de mine și de ceilalți 8 colegi din conducere, ăla e un document al Consiliului, ăla e extern. Așa avem o mulțime de documente interne sau intermediare. Cu alea mergem în fața opiniei publice, cu alea mergem în instanță.

Sunt multe documente pe care le consultăm, după luăm o decizie, momentan avem doar verdictul, sumele. Motivarea, pe baza căruia am luat decizie, nu o știm momentan, o veți primi când poate fi făcută publică. Momentan avem 4 luni de zile să motivăm, deci nu pot să îți spun acum decizia, pentru că decizia e în redactare. Când va fi gata, va fi comunicată băncilor, atunci devine obligatorie.

Așa facem întotodeauna. Există un maxim de 4 luni cu care ieșim cu decizia și cu ea intrăm în instanță”, a mai declarat Chirițoiu.

„Noi terminăm într-o lună de zile, apoi va trebui să ajungem la varianta care poate fi dată publicității, fără secrete de afaceri, iar de obicei acest proces durează”, mai susține Chirițoiu, care a anunțat că „undeva la începutul toamnei o să avem decizia pe site-ul Consiliului”.

El a mai afirmat că raportul privind decizia de a amenda băncile a fost trimis Comisiei Europene pentru a valida legislația care a fost aplicată.

„Voi știți că toate rapoartele noastre sunt supervizate de Comisia Europeană, deci raportul ăsta a trecut pe la Comisie. A fost acceptat de Comisie. Comisia trebuie să se asigure că noi aplicăm corect tratatul, că dăm corect sancțiunile. Ele sunt date pe baza tratatului european”, a conchis Chirițoiu.

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Reacția băncilor după anunțarea amenzilor

Marile bănci sancționate de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR au reacționat dur după amenzile-record de 3,73 miliarde de lei aplicate pentru presupuse practici anticoncurențiale.

Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit, CEC Bank și Raiffeisen susțin că au respectat legislația și anunță că vor contesta în instanță decizia autorității.

Unele bănci vorbesc despre o decizie „arbitrară”, „nefondată” sau „injustă”, în timp ce avocatul Gheorghe Piperea îi îndeamnă deja pe clienți să dea băncile în judecată pentru recuperarea dobânzilor calculate pe baza ROBOR.

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Editor : A.C.