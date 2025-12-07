Live TV

ANPC a controlat târgurile de Crăciun din toată ţara. Amenzi de aproape 200.000 de lei pentru comercianţi

Data publicării:
FOTO: Profimedia Images
Nereguli constatate în timpul controalelor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară şi a aplicat amenzi de aproape 200.000 de lei, după ce inspectorii au descoperit o serie de nereguli în rândul comercianţilor. Problemele identificate privesc atât modul de prezentare şi informare a consumatorilor, cât şi calitatea produselor alimentare puse în vânzare.

Potrivit datelor furnizate de ANPC, au fost verificaţi peste 220 de operatori economici, iar ca urmare a controalelor au fost aplicate 48 de amenzi contravenţionale, însumând aproximativ 198.000 de lei.

Inspectorii au emis şi 109 avertismente, acolo unde problemele găsite au putut fi remediate pe loc.

De asemenea, autorităţile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 52.000 de lei, iar activitatea unui agent economic a fost suspendată temporar, până la remedierea deficienţelor.

Nereguli constatate în timpul controalelor

Printre cele mai frecvente încălcări depistate se numără depozitarea și păstrarea produselor alimentare în condiții neadecvate, lipsa afișării prețurilor și absența unor informații esențiale pe etichete.

De asemenea, au fost găsite produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, ceea ce face imposibilă verificarea provenienței și trasabilității lor.

Comisarii au semnalat și lipsa informării privind alergeni, absența traducerilor în limba română la unele produse, utilizarea unor aparate de măsurare fără verificare metrologică și lipsa grafice­lor care indică frecvența schimbării uleiului folosit în prepararea alimentelor.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmis că va continua aceste controale pe întreaga perioadă a sărbătorilor, pentru a se asigura că produsele puse în vânzare respectă normele sanitare și de informare impuse de lege.

Totodată, instituția recomandă vizitatorilor să fie atenți la modul de prezentare al produselor, la etichete și la prețuri, iar în cazul în care observă nereguli, să le semnaleze.

