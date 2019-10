Capcane de evitat în tranzacțiile imobiliare. La ce trebuie să fii atent când îți cumperi o casă

Achizițiile imobiliare sunt „cumpărăturile" din viața noastră pe care nu le realizăm în fiecare zi. Abia la finalul procesului aflăm ce ar fi trebuit să știm de la început. Iată câteva sfaturi pentru cei care trec prin această experiență prima oară.

Dacă mobilierul este inclus în prețul tranzacției, fie că îl păstrați sau vindeți, trebuie să-l „evaluați" la vizionare. Nu ezitați să vă uitați sub cuverturi sau fețe de masă ca să vedeți care este starea obiectelor. Același principiu și la analiza pardoselii - rulați covorul sau uitați-vă pe sub mobilier ca să vedeți ce e sub ele și să nu aveți surprize costisitoare.

Dacă veți avea de făcut amenajări majore, gândiți-vă cum veți evacua obiecte mari și grele sau cum veți transporta în casă lucruri precum saltele, dulapuri sau electrocasnice.

Dacă faceți o achiziție în centru, la bulevard sau pe strada principală, asigurați-vă că zgomotul, traficul și praful nu vor afecta dramatic calitatea vieții. Dacă va fi nevoie să instalați termopane de calitate superioară sau un sistem de aerisire care nu necesită deschiderea geamurilor - asigurați-vă că sunt posibile și adăugați-le la costul total al proprietății.

Testați meticulos toate elementele unei proprietăți. Deschideți și închideți ușile, ferestrele, încercați fiecare priză și întrerupător, dați drumul și închideți centrala și caloriferele, încercați apa caldă și rece la baie și bucătărie, verificați dacă apometrele și tabloul electric funcționează corect. Iar lista continuă. Nu vă fie jenă de vânzător. Dacă instalația electrică sau cea sanitară trebuie înlocuite, ar fi bine să știți înainte de a negocia prețul.

Asigurați-vă că înțelegeți zona în care vă mutați. Locurile de parcare și colectarea gunoiului sunt informații esențiale. Proximitatea de școli poate fi un atuu, însă vine la pachet cu zgomot și străzi blocate. Dacă se construiește în apropiere - va crește sau va scădea valoarea proprietății? Cât praf și zgomot puteți suporta în următorii ani? Sunt străzile suficient de largi pentru intensificarea traficului?

