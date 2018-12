România a urcat două poziții în topul nivelului de trai în UE

Ponderat cu prețurile, un român a avut în medie, în 2017, un Consum Actual Individual (AIC) de 68% din media UE, față de 58% în 2015. Aceasta a făcut ca in cei doi ani scurși România să „depășească” din acest punct de vedere Ungaria (indicatorul consum a scăzut de la 63% la 62%) și Croația (a crescut de la 59% la 62%). România s-a situat în 2017 la același nivel cu Letonia, țară unde AIC a crescut în cei doi ani de la 66% la 68%.

Consumul pe cap de locuitor a variat între 54% și 132% din media UE, potrivit datelor furnizate joi de către Eurostat. Actualul consum individual (AIC) este o măsură a bunăstării materiale a gospodăriilor. În toate statele membre, în 2017, costul mediu pe cap de locuitor, exprimat în standarde de putere la cumpărare (PPS), a variat de la 54% din media Uniunii Europene (UE) în Bulgaria la 132% în Luxemburg.

Trebuie însă menționat că cifrele reprezintă medii calculate de Eurostat, iar România, față de majoritatea celorlalte țări, este caracterizată prin inegalități propunțate la capitolul venituri individuale, ceea ce înseamnă că mulți români nu resimt o ameliorare a nivelului de trai.

Aceste date se bazează pe paritatea revizuită a puterii de cumpărare și pe cele mai recente cifre ale PIB-ului și ale populației. Optsprezece state membre sunt sub media UE (Italia fiind cea mia bine poziționată cu 98%). Zece state membre au înregistrat AIC pe cap de locuitor peste media UE în 2017. Cel mai înalt nivel din UE a fost înregistrat în Luxemburg, cu 32% peste media UE, înaintea Germaniei (22% peste).

Acestea au fost urmate de Austria, Danemarca și Regatul Unit, care au înregistrat niveluri de aproximativ 15% și 20% peste media UE, iar Belgia, Finlanda, Olanda, Suedia și Franța cu niveluri de aproximativ 10% peste media UE.

AIC pe cap de locuitor pentru treisprezece state membre se situează între media UE și cu 30% mai mică.

În Italia, Irlanda și Cipru, nivelurile au fost mai mici de 10% sub media UE, în timp ce Spania, Lituania, Cehia și Portugalia au fost cu 10% și 20% sub. Malta, Slovenia, Grecia, Polonia, Slovacia și Estonia au fost între 20% și 30% sub media.

Cinci state membre au înregistrat AIC cu peste 30% sub media UE. Letonia, România, Croația și Ungaria se situează între 30% și 40% mai jos, în timp ce Bulgaria are CIC pe cap de locuitor cu peste 40% sub media UE.

În ultimii trei ani, AIC a rămas relativ stabilă în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, în România s-au înregistrat creșteri clare (68% din media UE în 2017 față de 58% în 2015), Lituania (88% față de 83%) și Cehia (82% față de 78%). În schimb, cele mai notabile scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (132% în 2017 față de 140% în 2015), Austria (117% față de 121%), Țările de Jos (111% față de 115%) și Suedia (109% față de 113%).

