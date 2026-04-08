Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat, la Digi24, că încetarea războiului din Orientul Mijlociu va depinde de condițiile Iranului privind tranzitarea Strâmtorii Ormuz, necesară pentru traficul maritim ce transportă hidrocarburi. El consideră că taxa de 2 milioane de dolari, cerută de Teheran, ar putea fi folosită la reconstrucția Iranului. Generalul spune că Israelul nu este mulțumit de armistițiul încheiat pe două săptămâni, deoarece nu și-a încheiat obiectivele referitoare la Iran.

„Într-un termen relativ scurt, CSAT-ul va aproba triada, îi spun eu, legată de programele SAFE, adică aprobarea operatorului economic din România a țărilor sau organizațiilor internaționale care ar fi implicate în programele de dezvoltare a industriei de apărare, dar și a unor achiziții. Întrebarea este dacă vom reuși ca prin operatorii economici care vor fi aprobați să restartăm industria națională de apărare.

Trebuie să avem în vedere un asemenea lucru, pentru că lumea este extrem de incertă, este extrem de volatilă și a-ți asigura capabilitățile naționale devine o condiție esențială privind garanțiile de apărare securitate.

Citește și Radu Miruță respinge scenariile unui atac din Iran asupra României: Scutul de la Deveselu „este o capacitate fantastică de apărare”

Ar trebui să ne uităm în perspectiva discuțiilor legate de încetarea războiului, deci nu de continuare a armistițiului pe perioada celor două săptămâni, la punctele, mai ales din partea Iranului. Din cele 10 puncte înaintate de Iran, cinci se referă în mod specific la Strâmtoarea Ormuz. Este un lucru extrem de bun, chiar dacă printre cele cinci puncte găsim și acea taxă de 2 milioane de dolari care va fi plătită de toate navele care tranzitează, sumă care va fi folosită în cazul Iranului pentru reconstrucție după război. Asta ar însemna că nu mai cer daune de război, iar Oman o va folosi pentru propria dezvoltare, pentru că geografia obligă la o asemenea soluție. Este dincolo de tratatele de până acum cu privire la libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz.

Va trebui să ne gândim mai mult sau mai puțin dacă o criză cum a fost criza Suezului în 1956, care a dus la naționalizarea canalului și la ora actuală se plătesc taxe către Egipt pentru tranzitarea canalului, va însemna același lucru și pentru Strâmtoarea Ormuz. Trebuie să remarcăm că momentul 1956 este considerat momentul în care hegemonia britanică este eliminată și nu știm ce se va întâmpla cu hegemonia americană.

Israelul nu este bucuros de acest armistițiu. Nu și-a încheiat obiectivele referitoare la Iran. Iar partea legată de sudul Libanului, Operația Litani, Litani fiind un râu la vreo 30km de granița cu Israelul, va continua. Ori Iranul spune și încetarea acțiunilor din Liban și împotriva altor aliați ai Iranului. Deci sunt puncte care nu va fi ușor să fie convenite pentru a avea într-adevăr o încetare a războiului”, susține generalul în rezervă Virgil Bălăceanu.

