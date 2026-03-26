Cristian Păun, despre scumpirea carburanților: „Plafonarea adaosului este praf în ochi. Problema reală este lipsa de carburant"

pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Foto: Profimedia Images
„Avem mai puțin carburant și mai mulți cumpărători” Reducerea accizei: efect limitat și temporar Critici: lipsa investițiilor și a unei strategii „Măsura Guvernului, politică fără consecințe”

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat, într-o intervenție la Digi24, că măsurile analizate de Guvern pentru temperarea scumpirilor la carburanți nu vor avea efectul dorit, deoarece nu vizează cauza reală a crizei: deficitul de ofertă din piață. În opinia sa, plafonarea adaosului comercial „nu va reduce deloc prețul la pompă”, iar reducerea accizei are doar un impact temporar.

Declarațiile vin în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, care afectează rutele esențiale de transport al petrolului.

Blocajele din Strâmtoarea Hormuz și riscul extinderii acestora către Bab-el-Mandeb reduc cantitatea de petrol disponibilă la nivel global, ceea ce duce la creșterea accelerată a prețurilor.

Efectele se resimt deja în Europa, inclusiv în România, unde carburanții au depășit pragul de 10 lei pe litru, iar scumpirile se propagă în lanț în economie, de la transport la alimente și servicii.

„Avem mai puțin carburant și mai mulți cumpărători”

Întrebat cum explică actualele creșteri de preț, Cristian Păun a subliniat că este vorba despre un dezechilibru între cerere și ofertă, nu despre speculă: „Această criză este generată de mai puțin carburant care ajunge pe piață și de mai mulți care licitează pentru acest carburant mai puțin. Măsurile ar trebui să nu încurce și mai tare oferta”.

Acesta a avertizat că intervențiile statului asupra comercianților pot avea efecte inverse.

„Toate măsurile care îi vizează pe benzinari ni se vor întoarce în față. Guvernele nu produc petrol, iar problema rarității rămâne”, a spus Păun.

În ceea ce privește măsura limitării adaosului comercial la nivelul mediei din 2025, profesorul de economie a fost categoric: „Adaosul comercial este undeva la 10-15% din prețul final. Ceea ce vom obține prin această plafonare va fi praful de pe tobă. Nu va scădea absolut deloc prețul la pompă”.

Acesta a subliniat că percepția publică este greșită în ceea ce privește rolul comercianților.

„Îi considerăm pe benzinari că bagă profituri mari, dar în realitate adaosul este foarte mic din preț”, a explicat el.

În plus, economistul a atras atenția asupra creșterii costurilor din lanțul de distribuție: „Costurile de transport și distribuție au crescut cu 20-25%. Carburantul se transportă tot cu carburant. Nu poți să limitezi adaosul fără să ții cont de aceste costuri”.

„Este un întreg haos. Nici măcar nu avem încă o medie consolidată a adaosului pe 2025. Situațiile financiare se finalizează abia spre finalul lui aprilie”, a declarat acesta.

Reducerea accizei: efect limitat și temporar

Referitor la reducerea accizei ar putea tempera scumpirile, Cristian Păun a explicat că impactul ar fi unul punctual.

„Acciza este fixă pe litru. Dacă prețul crește, statul nu mai câștigă suplimentar din această creștere. În schimb, TVA-ul crește odată cu prețul”, a explicat acesta.

În acest context, el a sugerat că autoritățile ar putea lua în calcul și alte soluții fiscale: „Putem discuta inclusiv despre o cotă diferențiată de TVA pentru carburanți, dacă lucrurile se înrăutățesc”. 

Critici: lipsa investițiilor și a unei strategii

Pe termen lung, Cristian Păun consideră că problema este mult mai profundă și ține de lipsa unei strategii coerente în energie și transport. „După 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina, ne-am culcat pe o ureche. Nu am electrificat transportul, nu am investit în infrastructura pentru mașini electrice și nu am dezvoltat transportul public”, a declarat acesta.

Economistul a oferit și exemple concrete care arată lipsa alternativelor pentru populație: „Nu avem trenuri regionale care să lege Bucureștiul de Ilfov, nu investim în piste de biciclete, nu oferim alternative reale oamenilor”.

Aceste vulnerabilități fac ca România să fie mai expusă în fața unor astfel de crize decât alte state europene, spune el: „O țară ca Spania este mai bine pregătită. Noi nu le oferim românilor soluții în acest context”.

„Măsura Guvernului, politică fără consecințe”

O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă, semnată de Dumitru Chisăliță, ajunge la concluzii similare și arată că plafonarea adaosului comercial are un impact limitat în practică.

Potrivit analizei, ordonanța nu este „o măsură economică reală”, ci mai degrabă „un gest politic ambalat în limbaj tehnic”, menit să răspundă presiunii publice.

„Nu rezolvă problema, ci o administrează mediatic. (...) Guvernul evită deliberat măsurile cu impact real, precum reducerea taxelor sau subvențiile, în favoarea unei intervenții fără costuri politice, dar și fără efecte economice semnificative”, spune Chisăliță.

Potrivit analizei, plafonarea adaosului nu poate opri creșterea prețurilor, deoarece aceasta nu afectează cauza principală, costurile în creștere.

Chiar și în scenariul în care măsura ar fi aplicată strict, reducerea estimată ar fi de doar 0,05-0,15 lei pe litru, adică aproximativ 1-2% din prețul final.

În același timp, creșterea prețurilor este determinată în principal de:

  • majorarea costurilor (circa 22%)
  • accize (aproximativ 3,75%)
  • variația adaosului (doar 2-4%)

Un alt punct critic semnalat în analiză este modul în care este definit adaosul comercial, bazat pe costuri contabile.

Această formulare deschide posibilitatea unor interpretări diferite și a unor ajustări în interiorul companiilor, fără a reduce prețul final pentru consumatori.

„Nu ai o regulă clară, ci un instrument de presiune”, se mai arată în analiză. 

Editor : A.D.

