Polonia va reduce TVA-ul la combustibili la 8% din cauza conflictului din Iran, afirmă premierul Donald Tusk

Donald Tusk
Premierul Donald Tusk. Foto Profimedia

Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat că Polonia va reduce TVA-ul la combustibili de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis de normele UE, pentru a contracara creșterea prețurilor legată de conflictul din Golf, relatează TVPWorld.

În cadrul unei declarații făcute înaintea unei ședințe speciale a Cabinetului în cursul zilei de joi, Tusk a mai spus că guvernul va introduce prețuri maxime de vânzare cu amănuntul pentru combustibil, estimându-se că prețurile vor scădea cu până la aproximativ 1,20 zloți (0,28 euro) pe litru.

Prim-ministrul a declarat că guvernul va reduce accizele la combustibili la 0,068 euro pe litru pentru benzină și la 0,066 euro pentru motorină.

El a adăugat că guvernul intenționează să impună prețuri maxime la combustibil pe litru, care vor fi stabilite zilnic de ministrul Energiei.

Tusk a declarat că se așteaptă ca Parlamentul să adopte vineri legislația menită să reducă prețurile la combustibili, în vederea trimiterii acesteia către președinte pentru a fi promulgată în aceeași zi.

