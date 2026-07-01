Profesorul de economie Cristian Păun avertizează că simpla reducere a deficitului bugetar prin înghețarea salariilor și pensiilor sau prin majorarea taxelor nu este suficientă pentru a convinge agențiile de rating să mențină calificativul României. Într-o intervenție la Digi24, acesta a susținut că țara are nevoie de un acord politic pe marile reforme, în lipsa căruia riscul unei retrogradări rămâne ridicat.

Comentând optimismul afișat de președintele Nicușor Dan în privința evaluărilor agențiilor de rating, Cristian Păun a declarat că măsurile anunțate până acum nu oferă garanții privind sustenabilitatea consolidării fiscale.

„Deficitul bugetar trebuie redus într-un mod sustenabil. Adică, ce vedem noi până acum, vedem o înghețare de salarii, o înghețare de pensii, vedem o creștere a fiscalității, mai ales pe consum, acel TVA, dar această situație nu garantează absolut deloc că acest rezultat foarte bun pe zona de deficit se menține și se va menține pe termen lung”, a declarat acesta.

„Miza acestui scandal a fost exact blocarea reformelor”

Cristian Păun consideră că agențiile de rating așteaptă mai mult decât măsuri punctuale de reducere a deficitului și vor să vadă un angajament ferm pentru reformele structurale.

„Ca noi să avem, și agențiile de rating să aibă o astfel de garanție și să nu fim depunctați, politicienii trebuie să se alinieze și pe un alt element foarte important, pe care președintele a omis să-l spună: o aliniere pe reforme. Pentru că, până la urmă, miza acestui scandal sau, mai bine spus, cauza acestui scandal a fost exact blocarea reformelor care ar putea să confere o stabilitate macroeconomică, fiscală, bugetară și financiară sustenabilă”, a spus acesta.

Profesorul de economie a criticat și modul în care sunt cheltuiți banii publici, susținând că România continuă să finanțeze proiecte fără impact economic, în timp ce investițiile cu adevărat necesare sunt amânate: „Avem, de exemplu, politicieni care își doresc în continuare ca banii să fie aruncați din elicopter, pe Anghel Saligny, pe piste de biciclete la țară și așa mai departe, pe terenuri de sport în pantă. (...) Noi ratăm sistematic niște lucruri, cheltuind foarte mulți bani pe chestii inutile. Și atunci, agențiile de rating asta vor să vadă, de fapt: sunteți serioși acolo sau vreți în continuare să puneți pătura pe țambal?”

Profesorul de economie cere un acord politic pe marile reforme

În opinia sa, actualul context politic face imposibilă guvernarea fără un acord între partide, iar un astfel de document ar trebui să includă angajamente clare privind reformele structurale.

„Trebuie să existe un acord, pentru că niciun partid nu are astăzi voturile să-și numească singur prim-ministrul. Vor trebui să folosească voturile altor partide pentru asta, iar voturile altor partide nu le poți obține bătând palma sau din ochi. Trebuie să le obții printr-un acord în care spui clar că faci și ceva ce își dorește celălalt partid. Trebuie un acord pe reforma administrativ-teritorială, trebuie un acord pe reforma administrației publice centrale și locale, trebuie un acord pe privatizarea companiilor de stat. Acorduri care să reformeze România, să o modernizeze și care să reprezinte garanția în fața acestor agenții de rating că nu ajunge un prim-ministru în fruntea Guvernului și începe apoi să arunce cu banii din elicopter. Acordul este esențial, din punctul meu de vedere, și el va fi cel care va genera garanții pentru agențiile de rating. Fără el, agențiile de rating vor avea o mare problemă cu noi”, a avertizat acesta.

Cristian Păun a susținut că președintele României ar trebui să joace un rol mai activ în medierea negocierilor: „El trebuie să vină să pună pe masă un pachet maximal de reforme pe care și le dorește ca președinte și să spună: «Ăsta este pachetul meu maximal de reforme, de la asta începem discuția și haideți să vedem ce semnăm»”, a declarat Cristian Păun.

Editor : A.D.