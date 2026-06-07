Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat, într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta”, că fondurile din Pilonul II de pensii reprezintă capital privat protejat legal și nu pot fi preluate de stat fără consecințe majore asupra încrederii în instituții și asupra stabilității economice. Acesta susține că soluția nu este naționalizarea, ci dezvoltarea pieței de capital și utilizarea mai eficientă a acestor resurse în economie. „România face parte din lumea civilizată; acești bani sunt proprietate privată”, a atenționat Păun.

Cristian Păun a subliniat că fondurile acumulate în Pilonul II sunt protejate juridic și nu pot fi accesate de stat.

„În ceea ce privește fondurile de pensii administrate privat, trebuie spus foarte clar că România face parte din lumea civilizată, iar acești bani reprezintă proprietate privată. În prezent, statul nu are nicio pârghie legală prin care să poată prelua aceste sume”, a declarat profesorul de economie.

„Valoarea activelor acumulate în Pilonul II se apropie de 30 de miliarde de euro. Este evident că această sumă este atractivă, însă politicienii trebuie să înțeleagă că orice tentativă de a interveni asupra acestor fonduri ar reprezenta o atingere gravă adusă dreptului de proprietate”, a continuat acesta.

Economistul avertizează că o eventuală intervenție a statului ar avea efecte sistemice asupra încrederii publice.

O asemenea măsură ar genera un scandal uriaș și ar afecta profund încrederea cetățenilor în instituțiile statului. În plus, acești bani nu stau pur și simplu într-un cont. Ei sunt investiți în economie. O parte importantă merge către titluri de stat, iar o altă parte către companii listate și alte instrumente financiare.”

„Soluția nu este naționalizarea, ci dezvoltarea pieței de capital”

Păun consideră că direcția corectă este consolidarea piețelor financiare, nu intervenția statului asupra fondurilor private: „Soluția nu este naționalizarea Pilonului II, ci exact opusul: dezvoltarea pieței de capital și extinderea oportunităților de investiții.”

El compară situația cu modelul american, unde fondurile de pensii joacă un rol major în economie: „În Statele Unite, fondurile de pensii reprezintă unii dintre cei mai importanți investitori în companii și proiecte antreprenoriale. Capitalul acumulat în aceste fonduri contribuie direct la dezvoltarea economică.”

Profesorul de economie a avertizat că utilizarea acestor bani de către stat nu ar rezolva problemele structurale.

Chiar dacă un guvern ar decide să utilizeze acești bani, ar putea să o facă o singură dată. Ce se întâmplă după aceea? De unde vor veni resursele în anii următori? Problema nu ar fi rezolvată, ci doar amânată

Randamente pozitive în timp

Păun susține că performanța Pilonului II confirmă utilitatea sistemului.

„Potrivit acestor date, randamentul mediu anual a fost de aproximativ 8%, în timp ce inflația medie a fost de aproximativ 4%. Cu toate limitările existente și cu obligația de a investi o parte importantă din active în titluri de stat, aceste fonduri au reușit să ofere randamente reale pozitive participanților. Acesta este un argument important în favoarea menținerii și dezvoltării sistemului actual”, a spus profesorul de economie.

Întrebat despre evoluția economiei în următoarele luni, Cristian Păun s-a declarat optimist, deși prudent: „Eu cred că o vor duce mai bine. Astăzi vedem o contracție a PIB, ceea ce este, într-o anumită măsură, normal.”

El susține că ajustările economice ar putea duce la o utilizare mai eficientă a resurselor publice.

Vedem și o reașezare a economiei, în sensul că vom avea mai puțină ‘viață pe caiet’, mai ales la nivel guvernamental. Asta înseamnă, probabil, o presiune mai mică asupra bugetului și, implicit, asupra taxelor care ne afectează veniturile

În final, economistul mizează pe presiunea constrângerilor bugetare pentru accelerarea reformelor.

„Sperăm ca această constrângere suplimentară a resurselor la nivel guvernamental să genereze și o utilizare mai eficientă a banilor publici și să îi oblige pe politicieni să facă, în sfârșit, reformele pe care le așteptăm de foarte multă vreme.”

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Editor : C.A.