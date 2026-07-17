Live TV

11,2 miliarde de lei în taxe și accize la bugetul de stat în 2025: BAT România se bazează pe dialog și politici pro-inovare

Data actualizării: Data publicării:
Main _BAT_17 iulie Articol susținut de BAT
André Basile, Director al Ariei Europa de Sud Est și Director General al BAT România
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

BAT România a contribuit cu 11,2 miliarde de lei la bugetul de stat în 2025, sub formă de taxe și accize, confirmându-și poziția de al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat din România. Într-un context marcat de presiuni continue asupra finanțelor publice și a necesității asigurării unor venituri sustenabile la bugetul de stat, de schimbări de reglementare și de nevoia de susținere a creșterii economice, contribuția BAT evidențiază, încă o dată, rolul esențial al marilor contribuabili în susținerea stabilității fiscale și a dezvoltării economice naționale.

De circa 29 de ani pe piața din România, BAT și-a consolidat prezența investind în dezvoltarea afacerii la nivel local și extinzându-și amprenta economică, inclusiv prin investiția de peste 500 de milioane de euro în fabrica din Ploiești, una dintre cele mai avansate unități de producție din cadrul grupului BAT. România a devenit o piață strategică și un hub de producție important pentru BAT, cu exporturi semnificative care contribuie pozitiv la balanța comercială a țării. BAT colaborează activ cu furnizori și parteneri locali, susținând dezvoltarea permanentă a unui lanț de aprovizionare solid și rezilient, format din întreprinderi mici și mijlocii, care contribuie la stabilitatea economiei naționale.

Pe măsură ce își extinde operațiunile în România, compania se bazează pe existența unui cadru de reglementare predictibil și echilibrat, care să protejeze afacerile legitime de riscurile generate de comerțul ilicit și, în același timp, să încurajeze progresul tehnologic și inovația, în concordanță cu așteptările în continuă evoluție ale consumatorilor pentru produse cu potențial de risc redus, dezvoltate pe baza progresului tehnologic și a cercetării științifice.

André Basile, Director al Ariei Europa de Sud Est și Director General al BAT România, a declarat: „BAT face parte din economia României de aproape 29 de ani, iar contribuția din 2025 reflectă cu adevărat amploarea operațiunilor noastre și încrederea pe termen lung pe care o avem în această piață. Capacitatea noastră de a continua să investim, să inovăm și să contribuim la veniturile publice depinde de existența unui mediu economic și de reglementare stabil și predictibil, precum și de un dialog deschis și constructiv cu factorii de decizie.

Credem că un cadru de reglementare proporțional și fundamentat pe dovezi științifice privind produsele cu tutun și nicotină este esențial pentru susținerea dezvoltării sustenabile a industriei legitime, încurajarea inovării și protejarea atât a dreptului consumatorilor adulți de a face alegeri informate și de a avea acces la produse care respectă standarde de calitate ridicate, cât și a activităților economice legitime.”

Pe parcursul celor 29 de ani de prezență în România, BAT a colaborat îndeaproape cu autoritățile române și instituțiile de aplicare a legii pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun, o provocare persistentă care diminuează anual veniturile statului cu aproape 2,5 miliarde de lei, afectează afacerile legitime și alimentează rețelele de criminalitate organizată. Compania susține necesitatea dezvoltării unei abordări cuprinzătoare și coordonate, care să implice măsuri eficiente de aplicare a legii, campanii de informare publică, cooperare transfrontalieră și un cadru fiscal și de reglementare echilibrat, proporțional și predictibil, pentru a evita stimularea neintenționată a pieței ilicite.

Privind spre viitor, BAT România își reafirmă angajamentul pentru o creștere sustenabilă a impactului său economic, prin investiții continue în dezvoltarea afacerii și a angajaților săi, prin practici comerciale responsabile și o cooperare solidă cu autoritățile, partenerii comerciali și societatea civilă. Scopul este susținerea unor politici care să protejeze veniturile publice, să descurajeze comerțul ilicit și să contribuie la un mediu de afaceri competitiv și sustenabil.

Menținerea unei abordări echilibrate, care să îmbine reglementarea proporțională cu deschiderea către inovare, va fi esențială pentru consolidarea rezilienței economice pe termen lung și pentru stimularea investițiilor continue în România, întărind astfel contribuția pozitivă a companiei la economie și în comunitățile locale.
____________

Despre BAT în România

• În 2025, compania a fost unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat, cu o contribuție de peste 11,2 miliarde de lei sub formă de taxe și accize
• BAT este cel mai mare jucător al industriei tutunului pe piața din România, cu o cotă de piață de circa 50%
• Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral
• Obiectivul nostru strategic este de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ - prin intermediul unei lumi fără fum, în care fumătorii aleg să treacă de la fumat la alternative care nu implică arderea tutunului

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie globală de bunuri de larg consum, lider în industrie, cu obiectivul asumat de a accelera tranziția către o lume fără fum – A Smokeless World – și de a-și transforma portofoliul pentru sustenabilitate pe termen lung. Portofoliul său include țigări și o gamă în creștere rapidă de alternative fără fum care nu implică ardere, precum produse pentru vapat, produse de încălzire a consumabilelor din tutun și plante și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

Compania își propune ca 50 de milioane de consumatori adulți să aleagă produsele sale fără fum până în 2030, iar aceste produse să genereze 50% din veniturile Grupului până în 2035. La 31 decembrie 2025, noile categorii de produse ale BAT – Vuse, glo și Velo – erau utilizate de peste 34,1 milioane de consumatori adulți la nivel mondial, mulți dintre aceștia renunțând complet la țigări sau reducându-le consumul. Produsele fără fum au reprezentat 18,2% din veniturile Grupului.

BAT are peste 47.000 de angajați și, în 2025, a generat venituri de 25,6 miliarde £. Susținută de Omni™, platforma dezvoltată de BAT pentru integrarea dovezilor pentru schimbare, compania continuă să își consolideze capacitățile științifice în toxicologie sistemică, cercetare clinică și comportamentală și studii post-punere pe piață.

Pe lângă transformarea portofoliului, BAT își intensifică eforturile de reducere a amprentei de mediu și de sprijinire a unui impact social pozitiv de-a lungul lanțului valoric. În 2025, compania a primit ratingul Triple A din partea CDP pentru raportările sale privind Schimbările Climatice, Securitatea Apei și Pădurile.
Pentru mai multe informații, vizitați www.bat.com și www.asmokelessworld.com.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nava ruseasca racheta profimedia
2
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin...
Zele
3
Zelenski, surprins de Ziua Franţei în timp ce rupe capacul de la sticla de plastic. Val...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
4
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Digi Sport
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nave militare americane și iraniene
Cum pot SUA și Iranul să rezolve problema Strâmtorii Ormuz odată pentru totdeauna. Riscul închiderii unei noi rute maritime importante
daniel daianu - 6223495-Mediafax Foto-Silviu Matei
Șeful Consiliului Fiscal: Creșterea taxelor era inevitabilă. Nu se putea fără majorări de impozite
Ce sancțiuni riscă șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță. Foto Getty Images
Topul orașelor din România unde oamenii nu își plătesc amenzile rutiere. Unele restanțe sunt mai vechi de 25 de ani
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar și ar putea pregăti noi taxe. Ce domenii sunt vizate
ministerul finantelor publice FB
Ministerul Finanțelor și ANAF actualizează regulile privind prețurile de transfer după un deceniu. Ce se schimbă pentru companii
Recomandările redacţiei
radu miruta
Miruță: „Două blocuri au fost construite ilegal la 100 de metri de un...
protest ucraina - fedorov
Cazul Fedorov. Cum a transformat Volodimir Zelenski una dintre cele...
bancnote de 100 de lei
Legea salarizării, în discuții la Palatul Cotroceni. Fostul și...
Mihailo Fedorov.
Comentatorii militari ruși pro-război jubilează după înlăturarea lui...
Ultimele știri
Comandantul unității de la Murfatlar își punea militarii la muncă în propria gospodărie. Miruță: „Le cerea să-i servească masa acasă”
CM 2026. Se știe cine va arbitra finala Cupei Mondiale. Slovenul a fost la centru în umilința FCSB cu Lazio Roma în Europa League
Cel mai mare incendiu din Spania din acest an: 12.000 de hectare au ars, un bărbat a fost arestat pentru incendiere intenționată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a născut într-o ambulanță, fără să știe că este însărcinată: „Nu credeam că este posibil, nu aveam...
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Fanatik.ro
Patronul lui Chelsea investește în România! Tranzacția de la Marea Neagră se ridică la 22 de miliarde de...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Adevărul
Misterul morții familiei Medici, aproape rezolvat după 438 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Pasager obligat să-și schimbe tricoul înainte de zbor. Mesajul considerat „ofensator” a stârnit un scandal și...
Newsweek
Creștere explozivă a dosarelor de pensie ajunse la CCR. Formula de calcul ar putea fi schimbată. CASS, anulat!
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
Christopher Nolan, despre scena pe care a fost nevoit să o taie din „Odiseea”: „Am încercat, dar nu a fost...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...