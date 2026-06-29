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Exclusiv De la 1 iulie expiră măsurile de sprijin pentru carburanți. Expert: „Soluția este să se umble la taxe, nu să fie prelungită schema”

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pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Nu mai este nevoie de prelungirea schemei” De ce nu se văd încă ieftinirile la pompă

De la 1 iulie expiră măsurile de sprijin pentru carburanți, respectiv plafonarea adaosului comercial la pompă și reducerea cu 36 de bani pe litru a accizei la motorină, ceea ce ar putea duce la noi scumpiri pentru șoferi. Cu toate acestea, expertul în energie Eugenia Gusilov susține că, în mod normal, România ar fi trebuit să se confrunte cu ieftiniri la pompă, în condițiile în care prețul petrolului pe piețele internaționale a revenit la niveluri apropiate de cele de dinaintea războiului din Golf.

În cazul motorinei, efectul expirării măsurilor ar putea fi unul imediat, prețul urmând să crească cu cel puțin 36 de bani pe litru. Astfel, un șofer va plăti cu aproximativ 18 lei mai mult pentru un plin de 50 de litri.

În plus, prețurile ar putea crește și mai mult, în condițiile în care, în ultimele trei luni, benzinăriile au avut adaosul comercial, sau marja, limitată la media de anul trecut.

Într-o intervenție la Digi24, expertul în energie Eugenia Gusilov a explicat că evoluțiile de pe piețele internaționale indică, de fapt, o tendință de ieftinire a carburanților.

„România, iarăși, ca întotdeauna, este într-o situație atipică. În mod normal, ar trebui să vedem în luna iulie ieftiniri la pompă, care vin din piața internațională, unde Brentul a ajuns la 72 de dolari barilul. Deci, practic, ar trebui să vedem ieftiniri în România în iulie, dar noi, iată, vorbim despre posibile scumpiri”, a declarat expertul.

Potrivit acesteia, piața petrolului s-a stabilizat, iar condițiile care au determinat adoptarea măsurilor de sprijin nu mai există.

„Nu mai este nevoie de prelungirea schemei”

Întrebată dacă actuala schemă ar trebui prelungită, în contextul în care Guvernul interimar nu poate adopta o nouă ordonanță în acest sens, Eugenia Gusilov a spus că măsura și-a atins scopul și nu mai este necesară.

„Eu consider că, în momentul de față, nu este nevoie de prelungire a acelei scheme, care a fost o măsură, să spun, pe termen scurt, dată de situația de urgență în care am intrat cu toții în martie-aprilie. Ori, în momentul de față, nu mai suntem în această situație și, ca soluție pe termen mediu, nu mai este necesară. Pentru că piața deja s-a reglat și a dat dovadă de flexibilitate”, a afirmat aceasta.

Expertul a explicat că mai multe evoluții din ultimele săptămâni arată că piața nu se mai confruntă cu un risc de deficit.

„A scăzut consumul, rafinăriile din alte regiuni au preluat o parte din producția de produse rafinate, iar din rezervele strategice au fost scoase cantități de petrol. De asemenea, petrolierele au reînceput să circule prin strâmtoarea Ormuz în proporție de aproximativ 75%. Atenție însă, vorbim despre cantități de țiței care au fost extrase anterior și care erau blocate în zonă, nu despre producție nouă. Sunt mai multe semnale din piață care indică faptul că nu vom avea un deficit de petrol. Practic, piața trece foarte rapid dintr-o situație de deficit într-una de excedent, iar această schimbare se reflectă în prețuri”, a explicat Gusilov.

De ce nu se văd încă ieftinirile la pompă

Expertul în energie a arătat că există un decalaj între evoluțiile de pe piețele internaționale și prețurile practicate în România.

„În primul rând, este decalajul, deci ar trebui să se vadă cam în 10, 12, maximum 14 zile la pompă. Și, în al doilea rând, este fiscalitatea ridicată a statului român, care tot acolo este. TVA-ul este tot 21%, acciza este tot 3 lei pe litrul de benzină și 2,8 lei pe litrul de motorină”, a spus aceasta.

În opinia sa, după reducerea deficitului bugetar, autoritățile ar putea lua în calcul diminuarea poverii fiscale asupra șoferilor.

„Cred că și statul român, acum că a mai reușit să reducă din deficitul bugetar, ar putea să dea dovadă de eleganță și să mai reducă din fiscalitate și din povara fiscală pe șoferul român și pe litrul de combustibil. Soluția ar fi să se lucreze la taxe, mai ales că acum nu mai există argumentul deficitului bugetar, care, iată, a fost redus. S-a reușit o reducere semnificativă a deficitului bugetar”, a concluzionat Eugenia Gusilov.

Editor : A.D.

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