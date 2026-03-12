Live TV

Acord energetic semnat la Cotroceni: Două linii noi de energie electrică vor conecta România și Ucraina - DOCUMENT

Data publicării:
profimedia-1082312885
Volodimir Zelenski și Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au semnat joi, la Palatul Cotroceni, un acord privind dezvoltarea cooperării energetice dintre România și Ucraina, care prevede construirea a două noi linii de interconectare electrică între cele două state. Unul dintre proiecte ar putea fi finalizat până la sfârșitul acestui an.

„Astăzi am semnat un acord de partener strategic şi felicit statele noastre pentru acest fapt. România şi Ucraina au un mare potenţial economic şi în domeniul infrastructurii, ceea ce poate consolida economiile noastre, să ne ofere o bază pentru dezvoltarea economică, dezvoltarea colaborării, transportării în domeniil energetic”, a declarat, la Bucureşti, Volodimir Zelenski.

Acesta a precizat că se vor contrui două linii noi de funizare a energiei electrice: „Construim, în primul rând, cu România, două linii noi de furnizare a energiei electrice. Lucrările încep şi acest lucru sprijină regiunile noastre, regiunea Cernauţi din Ucraina şi va permite României să devină mai puternică în ceea ce priveşte garantarea securătăţii energetice în această zonă a Europei”, a declarat Zelenski.

„Documentul care se referă la construcţia interconectoarelor a fost semnat astăzi. Este important ca împreună să putem realiza proiecte în domeniul exploatării petrolului în Marea Neagră. România deja a făcut paşi semnificativi în această direcţie. Avem posibilităţi de dezvoltare a colaborării, avem propuneri concrete. Am vorbit astăzi foarte mult despre proiecte concrete în domeniul petrol şi gaze, domeniul în care România ne poate sprijini, mai ales în urma provocărilor din Orientul Mijlociu în prezent”, a adăugat Zelenski.

„Domnul preşedinte a zis foarte bine că trebuie să realizăm proiecte energetice pe cât de repede posibil. Este important pentru noi şi probabil şi pentru România şi pentru întreaga Europa. Am vorbit şi despre posibilităţile de transport a energiei din SUA în Ucraina, prin România”, a adăugat Zelenski.

Acesta a explicat că va fi un conector mai mic şi unul mai mare, intenţia celor două ţări fiind ca unul dintre ele, cel mai mic, să fie gata până la finalul anului.

Nicuşor Dan a precizat, în aceeaşi conferinţă de presă, că sistemul de aprovizionare cu energie în regiune, care a funcţionat înainte de 2022, a fost distrus odată cu războiul din Ucraina.

„Regiunea asta avea un mod de a se aproviziona energetic, care a dispărut odată cu 2022, cu începerea războiului împotriva Ucrainei, şi atunci, cu cât statele din regiune sunt mai interconectate, cu atât e mai bine pentru ele toate. În sensul ăsta sunt, de exemplu, cele două interconexiuni pe electric, de care a vorbit domnul preşedinte şi de care se vorbeşte şi în documentele astea. Pe de altă parte, Ucraina este o ţară război care, la anumite momente, are necesităţi specifice şi, faţă de aceste necesităţi specifice şi dacă putem, am ajutat şi vom continua să ajutăm”, a spus Nicuşor Dan.

Textul documentului semnat la Palatul Cotroceni poate fi consultat integral aici: Cooperare în domeniul Energiei

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele semnate de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei a fost primit de Nicușor Dan și Ilie Bolojan
militar american
Dan: România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, va fi şi mai sigură
Ukraine and Romania flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august. Anunțul, făcut de Zelenski la București
nicusor dan (1)
Nicuşor Dan: „Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română”
Recomandările redacţiei
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor...
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații la Cotroceni: „Vom...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
ilie bolojan guvern
Ora 19:30. Guvernul intră în ședință pentru a adopta legea bugetului...
Ultimele știri
Creștere „neobișnuită” a concediilor medicale la Primăria Sectorului 2, după reorganizare. Sancţiuni de 128.000 de lei
Rezultate LOTO - Joi, 12 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cum găsești cel mai apropiat adăpost de protecție civilă din orașul tău. Harta care te ajută imediat
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...