Acord energetic semnat la Cotroceni: Două linii noi de energie electrică vor conecta România și Ucraina - DOCUMENT

Președintele României, Nicușor Dan, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au semnat joi, la Palatul Cotroceni, un acord privind dezvoltarea cooperării energetice dintre România și Ucraina, care prevede construirea a două noi linii de interconectare electrică între cele două state. Unul dintre proiecte ar putea fi finalizat până la sfârșitul acestui an.

„Astăzi am semnat un acord de partener strategic şi felicit statele noastre pentru acest fapt. România şi Ucraina au un mare potenţial economic şi în domeniul infrastructurii, ceea ce poate consolida economiile noastre, să ne ofere o bază pentru dezvoltarea economică, dezvoltarea colaborării, transportării în domeniil energetic”, a declarat, la Bucureşti, Volodimir Zelenski.

Acesta a precizat că se vor contrui două linii noi de funizare a energiei electrice: „Construim, în primul rând, cu România, două linii noi de furnizare a energiei electrice. Lucrările încep şi acest lucru sprijină regiunile noastre, regiunea Cernauţi din Ucraina şi va permite României să devină mai puternică în ceea ce priveşte garantarea securătăţii energetice în această zonă a Europei”, a declarat Zelenski.

„Documentul care se referă la construcţia interconectoarelor a fost semnat astăzi. Este important ca împreună să putem realiza proiecte în domeniul exploatării petrolului în Marea Neagră. România deja a făcut paşi semnificativi în această direcţie. Avem posibilităţi de dezvoltare a colaborării, avem propuneri concrete. Am vorbit astăzi foarte mult despre proiecte concrete în domeniul petrol şi gaze, domeniul în care România ne poate sprijini, mai ales în urma provocărilor din Orientul Mijlociu în prezent”, a adăugat Zelenski.

„Domnul preşedinte a zis foarte bine că trebuie să realizăm proiecte energetice pe cât de repede posibil. Este important pentru noi şi probabil şi pentru România şi pentru întreaga Europa. Am vorbit şi despre posibilităţile de transport a energiei din SUA în Ucraina, prin România”, a adăugat Zelenski.

Acesta a explicat că va fi un conector mai mic şi unul mai mare, intenţia celor două ţări fiind ca unul dintre ele, cel mai mic, să fie gata până la finalul anului.

Nicuşor Dan a precizat, în aceeaşi conferinţă de presă, că sistemul de aprovizionare cu energie în regiune, care a funcţionat înainte de 2022, a fost distrus odată cu războiul din Ucraina.

„Regiunea asta avea un mod de a se aproviziona energetic, care a dispărut odată cu 2022, cu începerea războiului împotriva Ucrainei, şi atunci, cu cât statele din regiune sunt mai interconectate, cu atât e mai bine pentru ele toate. În sensul ăsta sunt, de exemplu, cele două interconexiuni pe electric, de care a vorbit domnul preşedinte şi de care se vorbeşte şi în documentele astea. Pe de altă parte, Ucraina este o ţară război care, la anumite momente, are necesităţi specifice şi, faţă de aceste necesităţi specifice şi dacă putem, am ajutat şi vom continua să ajutăm”, a spus Nicuşor Dan.

