Bogdan Ivan: România are printre cele mai mari preţuri la energie din Europa. Cum vrea ministrul să reducă facturile

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România continuă să aibă printre cele mai mari preţuri la energie din Europa și a cerut soluții concrete la nivel european. Oficialul a anunţat investiţii în producţia de energie hidro, pe gaze şi nucleară, modernizarea reţelelor de transport şi stocare inteligentă, finanţate din fonduri europene în valoare de 30 de miliarde de euro.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezidat la Bucureşti, alături de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est, cu participarea a 16 miniştri din întreaga regiune.

Ministrul a afirmat că a obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro.

„România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa. Tocmai de aceea, am adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC şi l-am invitat la Bucureşti pe comisarul european pentru Energie, pentru a discuta soluţii concrete: investiţii în capacităţi de producţie de bază – hidro, gaze, nuclear –, modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie, stocare inteligentă pentru echilibrarea consumului şi, mai ales, un parteneriat regional strâns, susţinut prin finanţare europeană”, a scris ministrul Energiei pe Facebook.

Bogdan Ivan a transmis că a agreat, alături de toţi partenerii prezenţi, instrumentele financiare şi de cooperare care vor face posibil acest plan în următorii doi ani.

„Am obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro. De la începutul mandatului meu am avut discuţii directe cu Chris Wright (secretar de stat pentru Energie), Jarod Agen (general director – Energy Dominance Council) şi Paolo Zampolli (reprezentant special pentru parteneriate globale al preşedintelui Trump), în care am deschis perspective noi de cooperare între regiune şi Statele Unite ale Americii pentru proiecte civile şi nucleare, hidrogen, stocare şi infrastructură”, menţionează ministrul.

„Scopul meu e clar: România să fie actorul-cheie în regiune în materie de energie, în raport cu Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii”, arată Bogdan Ivan în postare.

