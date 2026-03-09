Cât câștigi la un rezervor de carburant dacă alimentezi în Bulgaria

Vecinii bulgari au prețuri mai bune la carburant, iar dacă faci „plinul” la ei poți face mici economii. Digi24.ro a folosit câteva comparatoare de prețuri pentru a vedea ce economie faci dacă alimentezi la ei.

Pentru a vedea diferite prețuri de carburant în Bulgaria poți folosi siteul acesta.

Benzină

Prețurile la benzină sunt în acest moment, în Bulgaria, între 1,28 euro și 1,36 euro, adică între 6.53 și 6,94 lei (folosind cotația oficială a euro). Cele mai ieftine rețele sunt Круиз și Петрол, în timp ce cele mai scumpe sunt Petrol și Rompetrol.

Asta înseamnă că la un rezervor de carburant (benzină, 60L) dacă iei ca reper prețul de 8.20 (în România variază între 8.16 și 8.31) poți câștiga fix 100 de lei.

Un plin ce carburant/benzină ar trebui să te coste în Bulgaria 77 de euro, în medie

Motorină

Prețurile la motorină sunt în acest moment, în Bulgaria, între 1,38 euro și 1,47 euro, adică între 7.04 și 7,50 lei (folosind cotația oficială a euro). Cele mai ieftine rețele sunt Круиз și Shell, în timp ce cele mai scumpe sunt OMV și Rompetrol.

Asta înseamnă că la un rezervor de carburant (motorină, 60L) dacă iei ca reper prețul de 8.60 (în România variază între 8.57 și 8.70) poți câștiga aproximativ 94 de lei.

Un plin ce carburant/motorină ar trebui să te coste în Bulgaria 77 de euro, în medie 83 de euro.

GPL

Prețurile la GPL sunt în acest moment, în Bulgaria, între 0,59 euro și 0,64 euro, adică între 3.01 și 3,26 lei (folosind cotația oficială a euro). Cele mai ieftine rețele sunt Еко Петрол și OMV, în timp ce cele mai scumpe este Petrol.

Asta înseamnă că la un rezervor de carburant (GPL, 40L) dacă iei ca reper prețul de 3.86 (în România variază între 3.84 și 3.98) poți câștiga aproximativ 34 de lei.

Un plin ce carburant/GPL ar trebui să te coste în Bulgaria 24 de euro, în medie.

