Live TV

Cele două cauze care prelungesc criza energetică. Avertismentul șefei FMI

Data publicării:
Kristalina Georgieva
Kristalina Georgieva, șefa FMI. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Datoria publică, nivel record Impactul AI

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a avertizat marţi, la încheierea reuniunii miniştrilor de finanţe din G20, că şocul energetic rezultat din închiderea Strâmtorii Ormuz nu s-a încheiat încă şi că dezvoltarea inteligenţei artificiale majorează cererea de energie.

„Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă, rezervele strategice de petrol şi gaze vor trebui refăcute, AI duce la creşterea cererii de energie, iar iarna se apropie în emisfera nordică”, a declarat Kristalina Georgieva, la sfârşitul reuniunii miniştrilor de Finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale de la Asheville, Carolina de Nord, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Georgieva a afirmat că economia globală a absorbit şocul energetic „mai bine decât se aştepta” şi a apreciat că acest lucru are legătură cu „majorarea investiţiilor în AI”, care a „stimulat creşterea” în SUA, Coreea de Sud şi alte ţări aflate de-a lungul lanţului valoric, „inclusiv proiecte de producţie de energie pentru a satisface nevoile lor energetice”.

Cu toate acestea, şefa FMI a subliniat că există o „divergenţă semnificativă” între traiectoriile economice şi că riscurile la adresa perspectivelor de creştere globală, care s-au stabilizat în jurul valorii de 3%, rămân ridicate.

Datoria publică, nivel record

Printre riscurile pe care Georgieva le-a enumerat, pe lângă continuarea şocului energetic, se numără creşterea îngrijorătoare a datoriei publice, care, a declarat ea, „depăşeşte maximele înregistrate după al Doilea Război Mondial”, se apropie de 100% din PIB la nivel global şi este aşteptată să continue să crească.

„Privind în urmă, traiectoria datoriei seamănă cu o scară: salturi verticale mari atunci când apar şocuri şi o reducere mică sau deloc ulterior”, a explicat ea.

De asemenea, Georgieva a susţinut că procesul dezinflaţionist a stagnat în multe ţări, presiunile fiscale tot mai mari duc la creşterea randamentelor obligaţiunilor guvernamentale, iar interacţiunea dintre politica fiscală şi cea monetară deranjează pieţele.

Impactul AI

Un alt risc menţionat de directorul general al FMI este că impactul AI asupra productivităţii şi stabilităţii financiare „este învăluit în incertitudine”.

În acest sens, Georgieva a subliniat că priorităţile politicii economice „sunt clare” şi a îndemnat băncile centrale să se concentreze pe stabilitatea preţurilor şi autorităţile fiscale „să convină asupra unor planuri credibile de consolidare pe termen mediu”.

„Politicile structurale trebuie să se concentreze pe reducerea birocraţiei şi eliminarea obstacolelor în calea creşterii impuse chiar de ţări, deoarece o creştere potenţială mai mare ar ajuta la rezolvarea problemelor fiscale, iar abordarea problemelor fiscale ar contribui la îmbunătăţirea perspectivelor de creştere”, a subliniat Georgieva.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
comisia europeana
2
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
3
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
ANI agentia nationala de integritate
4
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
5
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kristalina Georgieva
Economia mondială rezistă crizei provocate de războiul din Iran, dar FMI avertizează că șocul energetic încă nu a fost depășit
o mana pe pompa de benzina care umple masina
Cristian Bușoi explică de ce nu se vede imediat la pompă reducerea accizei: Există două categorii de stocuri de motorină
un bec aprins si patru stinse
Cu cât a scăzut consumul de energie al românilor în prima jumătate a anului. Date INS
pompa de carburant
Cu cât s-a ieftinit motorina duminică, după reducerea accizei cu 20%. Unde se găsește combustibil sub pragul de 10 lei/l
Rețea de transport de energie electrică
Ce surse alternative are Sistemul Electroenergetic Naţional pentru a acoperi deficitul de producţie după oprirea Unităţii 2 Cernavodă
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Augsburg, Bavaria, Germany - March 4, 2026: Warning sign on a train station platform with the message: Narrow platform a
Explozie la Augsburg, în Germania: un obiect suspect a fost găsit...
investitii PNRR nefinalizate
600 de locuințe pentru tineri și o cale ferată strategică, în impas...
Y2VkYjMyMGViYzM0YzQ2NDg3Mzk2MjhhZjQ1MzY3ZGM=.thumb
Cum se împarte avansul de 2,5 miliarde de euro din SAFE. Guvernul...
Ultimele știri
Sancțiunile UE, ocolite prin inteligența artificială. Presa rusă interzisă poate fi accesată prin ChatGPT, Claude și Grok
Prima de carieră didactică a fost plătită. Câți bani primesc dascălii și cât din ei trebuie să aloce cursurilor profesionale
Partidul Tisza anunță din ce familie europenă va face parte. Singura condinție pusă de către Peter Magyar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Alexandru Țiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea, a șocat cu mesajul său: ”Mi-e frică că nu am trăit...
editiadedimineata.ro
OpenAI a amânat dezvoltarea noului său model AI în urma atacului cibernetic asupra Hugging Face
Fanatik.ro
Hendrick Klein, portret de „patron”: „Cortacero de Cluj! Vine cu avionul, pleacă cu trenul”
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Femeile care au fost în concediu maternal în acești ani iau o pensie mai mică. Explicațiile Casei de Pensii
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
Richard Gere a împlinit la 77 de ani. Imaginile rare publicate de soția sa, cu 34 de ani mai tânără. „Te...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...