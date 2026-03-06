Comisia Europeană a aprobat schema de 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei în România. Ce proiecte vor primi finanțare

România va putea investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei electrice, după ce Comisia Europeană a aprobat schema de sprijin notificată de autoritățile de la București. Banii vor fi folosiți pentru instalarea unor noi capacități de stocare în baterii, menite să ajute la integrarea energiei din surse regenerabile în sistemul energetic.

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, schema are o valoare totală de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 de milioane de lei) și vizează instalarea unor noi capacități de stocare de cel puțin 2.174 MWh.

Sprijin pentru energia regenerabilă

Scopul programului este de a facilita integrarea energiei din surse regenerabile, precum energia eoliană și solară, în sistemul național de electricitate. Aceste surse sunt considerate variabile, deoarece producția depinde de condițiile meteorologice.

Sistemele de stocare, în special bateriile de mare capacitate, permit păstrarea energiei produse atunci când există surplus și utilizarea acesteia în momentele în care producția este mai mică sau consumul crește.

În cadrul schemei, sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe pentru investiții destinate instalării unor sisteme autonome de stocare a energiei în baterii.

Finanțarea va proveni din Fondul UE pentru modernizare, iar proiectele care vor primi bani vor fi selectate printr-o procedură competitivă de atribuire.

Programul va funcționa până la 31 decembrie 2030, iar beneficiarii vor fi selectaţi printr-o procedură competitivă de atribuire.

Prima schemă notificată de România în cadrul noului cadru european

Schema este prima notificată de România în cadrul Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisia Europeană la 25 iunie 2025.

„Măsura aceasta va contribui la furnizarea unei energii electrice mai curate, mai sigure și mai reziliente, în conformitate cu obiectivele climatice ale Uniunii Europene și cu Pactul pentru o industrie curată”, a spus Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Editor : A.D.