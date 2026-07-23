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Video Ședință la Ministerul Energiei după blocarea livrărilor de petrol din Kazahstan. Autoritățile analizează toate scenariile

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Ministerul Energiei. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea
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Din articol
Carburanții s-au scumpit, iar motorina se apropie de 10 lei pe litru

Ministerul Energiei a convocat joi, de la ora 17:00, o discuție tehnică cu principalii operatori din piața carburanților, după suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan prin sistemul Caspian Pipeline Consortium (CPC), principala rută prin care România importă țiței. Potrivit informațiilor Digi24, autoritățile analizează toate scenariile pentru asigurarea aprovizionării cu carburanți, inclusiv utilizarea rezervelor strategice, dacă situația se va agrava.

Întâlnirea va avea loc în format online și are un caracter tehnic. Discuțiile sunt organizate după suspendarea încărcărilor de petrol în terminalul CPC din Novorossiisk, în urma atacurilor cu drone asupra unor petroliere aflate la încărcare, eveniment care a întrerupt principala rută de export a petrolului kazah către piețele internaționale.

Potrivit unor surse din Ministerul Energiei, unul dintre scenariile analizate este scoaterea de țiței din rezervele strategice ale statului, în eventualitatea în care există riscul unei penurii de carburanți pe piața internă. Aceleași surse susțin însă că acesta este, în prezent, un scenariu puțin probabil, deoarece companiile petroliere analizează deja posibilitatea diversificării surselor de aprovizionare cu țiței.

În paralel, autoritățile urmăresc evoluția prețurilor internaționale ale petrolului și ale produselor petroliere, în condițiile în care conflictul din Golf continuă să pună presiune asupra piețelor.

Carburanții s-au scumpit, iar motorina se apropie de 10 lei pe litru

Barilul de petrol a ajuns azi la pragul psihologic de 100 de dolari, iar cotația motorinei pe piețele internaționale depășește 1.250 de dolari pe tonă.

În România, carburanții s-au scumpit deja de două ori în ultimele ore, iar prețul motorinei standard a ajuns în jurul valorii de 9,80 lei pe litru, ceea ce face tot mai probabilă depășirea pragului de 10 lei/litru dacă tendința de pe piețele internaționale se menține.

Potrivit surselor Digi24, în acest moment autoritățile sunt mai preocupate de riscul unor eventuale probleme de aprovizionare decât de evoluția prețurilor, considerând că obiectivul principal este evitarea unei situații în care carburanții să nu mai fie disponibili pe piață.

Expertul în energie Ciprian Cherciu a explicat la Digi24 că România este puternic dependentă de petrolul din Kazahstan, de unde provine aproximativ 60% din necesarul de import al țării.

„Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Mai avem Azerbaidjan, un alt punct important, probabil 10-15%, și o producție internă care poate acoperi doar 20-25% din necesar. Cea mai importantă rută de transport pentru noi se numește CPC. Este o conductă care pleacă din Kazahstan, trece pe teritoriul Rusiei și ajunge în portul Novorossiisk, de unde petrolul este încărcat pe nave și transportat pe Marea Neagră. Aceasta este cea mai importantă rută de transport. (...) Există niște rezerve pe care cu siguranță companiile le vor folosi. Este greu de estimat dacă vor ajunge pentru o lună, două sau trei. Nu este exclus să vedem o scumpire sau, în anumite situații mai grave, chiar probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă. Totul depinde de cât timp va dura blocajul, pentru că nu există soluții alternative care să poată înlocui rapid această rută”, a declarat expertul.

Acesta consideră că posibilitățile de intervenție ale statului român sunt limitate, în condițiile în care dependența de petrolul importat printr-o infrastructură aflată într-o zonă de conflict nu poate fi eliminată pe termen scurt. 

Citește și: VIDEO România, fără cea mai importantă sursă de petrol. Expert: Rute alternative pentru țițeiul din Kazahstan nu sunt

Editor : A.D.

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