ELCEN: CET Progresu a fost conectată la Sistemul Energetic Naţional și produce aproape 35 MW

Electrocentrale Bucureşti a anunţat, marți, că CET Progresu a fost conectată la Sistemul Energetic Naţional (SEN) şi asigură un aport de energie electrică de aproximativ 35 MW în SEN.

„Aşa cum am anunţat la sfârşitul săptămânii trecute, echipele ELCEN au efectuat luni dimineaţa, 10 august, manevrele tehnice de pornire a CET Progresu, realizând conectarea (paralelul) la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza aceleiaşi zile. Centrala asigură un aport de energie electrică de aprox. 35 MW în SEN, preluând totodată sarcina în contextul intrării CET Bucureşti Sud în programul anual de revizie tehnică”, a anunţat ELCEN, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, funcţionarea în parametri de siguranţă a centralei „depinde în mod semnificativ de stabilizarea regimului hidraulic din reţeaua primară de transport, în contextul multiplelor lucrări de reabilitare derulate în această perioadă în Capitală”.

„Pentru gestionarea debitelor de apă de adaos şi menţinerea presiunilor optime pe retur, specialiştii ELCEN sunt în legătură tehnică permanentă cu dispeceratul Companiei Municipale Termoenergetica. Echilibrarea continuă a parametrilor din reţeaua de transport este esenţială pentru asigurarea unei funcţionări line a echipamentelor şi pentru menţinerea producţiei în condiţii de siguranţă”, a mai precizat compania.

ELCEN a anunţat că depune toate eforturile tehnice necesare pentru a menţine centrala în exploatare la parametri optimi, asigurând în acelaşi timp continuitatea alimentării cu apă caldă pentru consumatorii din zona de sud a Capitalei.

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Editor : A.C.